Минздрав Украины проверил 20 человек на наличие коронавируса

Во вторник минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.

"В вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья по состоянию на утро 7 марта находятся на исследовании 20 образцов материалов: шесть отобранные у людей с подозрением на COVID-19 и 14 у тех, кто с ними контактировал. Исследование 16 образцов закончено, они отрицательные, COVID-19 не обнаружено. Исследование четырех образцов еще продолжается", - говорится в сообщении минздрава в Telegram.