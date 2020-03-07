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Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
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РИА Новости

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

13:10 07.03.2020 (обновлено: 18:26 07.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
"Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала", — говорится в тексте документа.
Здание Государственной Думы РФ
11 февраля, 14:00
В ГД внесли проект о минимальной зарплате медиков первичного звена
6464018
Обсудить 9
Михаил МишустинПравительство РФОбщество
Популярные комментарии
Отлично! Надеюсь хотя бы 1 миллиард из этих денег дойдет до самих врачей.
7 марта, 13:19
Oleg  
630002
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