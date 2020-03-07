В Китае часть сельских трудовых мигрантов вернулись на рабочие места

По его словам, около 170 миллионов рабочих мигрантов в 2019 году покинули свои родные населенные пункты в поисках работы, часто из сельской местности люди едут работать в крупные города. При этом, более 75 миллионов трудовых мигрантов нашли работу в других регионах страны.

"В предыдущие годы большинство трудовых мигрантов во время новогодних праздников возвращались в свои родные города, и через две недели после китайского Нового обычно наступал пик возвращения мигрантов на рабочие места. В этом же году из-за эпидемии коронавируса возвращение трудовых мигрантов на работу было отложено. К настоящему моменту на рабочие места вернулись уже около 78 миллионов трудовых мигрантов из сельской местности, что составляет 60% от тех, кто вернулся домой на праздники", - заявил чиновник.