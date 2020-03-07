СМИ сообщили о гибели высокопоставленного иранского военного в Сирии

ТЕГЕРАН, 7 мар – РИА Новости. Высокопоставленный иранский военный Фархад Дабириан погиб в Сирии, сообщает агентство Fars.
Обстоятельства гибели Фархада Дабириана агентство не приводит, но отмечает, что он погиб в пятницу, называя его "защитником святыни Саида Зайнаб" - мечети, расположенной в одноименном шиитском квартале к югу от Дамаска. Прежде он командовал частями в Пальмире.
Иранские военные силы, работающие за рубежом, как правило, называются защитниками той или иной святыни. В Сирии, согласно официальной позиции Тегерана, находятся лишь иранские советники, осуществляющие консультативную поддержку сирийским войскам в борьбе с терроризмом.