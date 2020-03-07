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2020-03-07T13:00+0300
https://ria.ru/20200307/1568286688.html
СМИ сообщили о гибели высокопоставленного иранского военного в Сирии
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РИА Новости

СМИ сообщили о гибели высокопоставленного иранского военного в Сирии

13:00 07.03.2020
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
ТЕГЕРАН, 7 мар – РИА Новости. Высокопоставленный иранский военный Фархад Дабириан погиб в Сирии, сообщает агентство Fars.
Обстоятельства гибели Фархада Дабириана агентство не приводит, но отмечает, что он погиб в пятницу, называя его "защитником святыни Саида Зайнаб" - мечети, расположенной в одноименном шиитском квартале к югу от Дамаска. Прежде он командовал частями в Пальмире.
Иранские военные силы, работающие за рубежом, как правило, называются защитниками той или иной святыни. В Сирии, согласно официальной позиции Тегерана, находятся лишь иранские советники, осуществляющие консультативную поддержку сирийским войскам в борьбе с терроризмом.
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