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Сын чиновника минздрава Грузии заразился коронавирусом
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РИА Новости

Сын чиновника минздрава Грузии заразился коронавирусом

12:57 07.03.2020 (обновлено: 13:05 07.03.2020)
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© РИА Новости / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси
© РИА Новости / Леван Авлабрели
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 мар – РИА Новости. Сын руководителя Национального центра по контролю заболеваний минздрава Грузии Николоз Гамкрелидзе заявил в Facebook, что инфицирован коронавирусом.
Николоз Гамкрелидзе, сын Амирана Гамкрелидзе, возглавляет крупную медицинскую компанию "Эвекс". Он рассказал, что имел контакт с сотрудником, который оказался болен коронавирусом, после чего перешел в режим самоизоляции. Однако вскоре начались характерные симптомы вируса и в результате проверки у него тоже нашли коронавирус.
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"Соответственно, я перешел в инфекционную клинику и начал лечиться. К счастью, круг людей, с которыми я контактировал, узкий, все они идентифицированы и находятся в самоизоляции. Чувствую себя хорошо", - написал Гамкрелидзе.
По его словам, несмотря на то, что личность инфицированных является конфиденциальной информацией, он решил признаться в этом в первую очередь для того, чтобы доказать, что заболевание не является постыдным.
Ранее в субботу глава Центра по контролю заболеваний минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что число инфицированных в Грузии новым коронавирусом достигло 12 человек. По его словам, почти все имели прямой или косвенный контакт с Италией, всего два пациента связанны с посещением Ирана.
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