Сын чиновника минздрава Грузии заразился коронавирусом

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 7 мар – РИА Новости. Сын руководителя Национального центра по контролю заболеваний минздрава Сын руководителя Национального центра по контролю заболеваний минздрава Грузии Николоз Гамкрелидзе заявил в Facebook , что инфицирован коронавирусом

Николоз Гамкрелидзе, сын Амирана Гамкрелидзе, возглавляет крупную медицинскую компанию "Эвекс". Он рассказал, что имел контакт с сотрудником, который оказался болен коронавирусом, после чего перешел в режим самоизоляции. Однако вскоре начались характерные симптомы вируса и в результате проверки у него тоже нашли коронавирус.

"Соответственно, я перешел в инфекционную клинику и начал лечиться. К счастью, круг людей, с которыми я контактировал, узкий, все они идентифицированы и находятся в самоизоляции. Чувствую себя хорошо", - написал Гамкрелидзе.

По его словам, несмотря на то, что личность инфицированных является конфиденциальной информацией, он решил признаться в этом в первую очередь для того, чтобы доказать, что заболевание не является постыдным.