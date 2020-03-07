В Нигерии освободили похищенных грузинских моряков

ТБИЛИСИ, 7 мар – РИА Новости. Похищенные в конце февраля у нигерийского города Логос четыре грузинских моряка освобождены из плена, они вернутся на родину в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Агентства морского транспорта Грузии.
Информацию о вооруженном нападении на танкер, где находились граждане Грузии, ранее в феврале сообщила телекомпания "Рустави 2", позже ее подтвердили в Агентстве.
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"Все стороны действовали скоординировано и высокопрофессионально, что достигло результатов в краткие сроки. Особого внимания заслуживают усилия компании- судовладельца, которая сделала все возможное для безопасного вызволения моряков", — заявили в пресс-службе отметив, что исходя из конфиденциальности вопроса и обеспечения безопасности моряков агентство не может раскрыть дополнительные детали.