В Турции запретили беженцам пересекать морскую границу с Грецией

АНКАРА, 7 мар - РИА Новости. Беженцы не могут пересекать морскую границу Турции с Грецией по распоряжению турецкого лидера Тайипа Эрдогана по соображениям безопасности, говорится в заявлении командования турецкой береговой охраны.
"По указанию президента и распоряжению МВД из-за опасности запрещено пересечение Эгейского моря беженцами. Разрешение им покидать Турцию не распространятся в связи с этим на морские границы. Подразделения береговой охраны прикладывают усилия для предотвращения пересечения морских границ", - говорится в заявлении.