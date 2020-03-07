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В Турции запретили беженцам пересекать морскую границу с Грецией
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РИА Новости

В Турции запретили беженцам пересекать морскую границу с Грецией

12:53 07.03.2020
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© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкМигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 7 мар - РИА Новости. Беженцы не могут пересекать морскую границу Турции с Грецией по распоряжению турецкого лидера Тайипа Эрдогана по соображениям безопасности, говорится в заявлении командования турецкой береговой охраны.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. После этого в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
"По указанию президента и распоряжению МВД из-за опасности запрещено пересечение Эгейского моря беженцами. Разрешение им покидать Турцию не распространятся в связи с этим на морские границы. Подразделения береговой охраны прикладывают усилия для предотвращения пересечения морских границ", - говорится в заявлении.
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