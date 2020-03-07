В Турции запретили беженцам пересекать морскую границу с Грецией

"По указанию президента и распоряжению МВД из-за опасности запрещено пересечение Эгейского моря беженцами. Разрешение им покидать Турцию не распространятся в связи с этим на морские границы. Подразделения береговой охраны прикладывают усилия для предотвращения пересечения морских границ", - говорится в заявлении.