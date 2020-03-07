Депутат прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией

Ранее Зеленский заявил в интервью Guardian, что если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой.

"Это заявление Зеленского не что иное, как очередной шантаж, шантаж угрозой перехода к другим действиям. Он их не называет, но вкупе с тем, что они отказываются отводить войска от линии соприкосновения, это означает надежду на военное решение конфликта... И я не верю в военную победу Украины, по-моему, никто не верит, в том числе и сама Украина. А если так, то тогда все происходящее является, во-первых шантажом, а во-вторых попыткой втянуть Запад в эту историю в надежде на то, что "заграница нам поможет", - заявил Затулин РИА Новости.

"При этом сам Зеленский пороху не нюхал, его предшественник мог бы ему рассказать, к чему привели попытки военного решения конфликта – к гибели многих сотен, если не тысяч украинских военнослужащих, которых даже посчитать не могут сейчас. Я полагаю, что попытка предпринять военную авантюру была бы самоубийством для Зеленского, его поддержки. Люди голосовали за него, поскольку он говорил о мире. Если он прибегает к военным средствам, то тогда он перечеркивает все то, что привело его к власти", - сказал Затулин.