Депутат прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном отказе от переговоров с Россией не что иное, как шантаж России военным решением конфликта на Украине и попытка добиться помощи Запада в этом вопросе, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее Зеленский заявил в интервью Guardian, что если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой.
"Это заявление Зеленского не что иное, как очередной шантаж, шантаж угрозой перехода к другим действиям. Он их не называет, но вкупе с тем, что они отказываются отводить войска от линии соприкосновения, это означает надежду на военное решение конфликта... И я не верю в военную победу Украины, по-моему, никто не верит, в том числе и сама Украина. А если так, то тогда все происходящее является, во-первых шантажом, а во-вторых попыткой втянуть Запад в эту историю в надежде на то, что "заграница нам поможет", - заявил Затулин РИА Новости.
Депутат, ссылаясь на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам встречи "нормандской четверки" в Париже, которые никем не были опровергнуты, напомнил, что украинская сторона в последний момент отказалась от соглашения о разведении по всему периметру соприкосновения между двумя сторонами. По мнению Затулина, на практике это означает, что Украина резервирует за собой возможность военных авантюр и провокаций.
"При этом сам Зеленский пороху не нюхал, его предшественник мог бы ему рассказать, к чему привели попытки военного решения конфликта – к гибели многих сотен, если не тысяч украинских военнослужащих, которых даже посчитать не могут сейчас. Я полагаю, что попытка предпринять военную авантюру была бы самоубийством для Зеленского, его поддержки. Люди голосовали за него, поскольку он говорил о мире. Если он прибегает к военным средствам, то тогда он перечеркивает все то, что привело его к власти", - сказал Затулин.
Депутат отметил, что не видит перспектив урегулирования конфликта в Донбассе в течение года, обозначенного Зеленским, учитывая сегодняшнюю позицию Украины, невыполнение ею пунктов минских соглашений и отсутствие серьезного осуждения по этому вопросу со стороны других участников "нормандской четверки" и Запада в целом.
"Хотел бы заметить, что Зеленский продолжает представлять дело таким образом, как будто бы это Россия является стороной конфликта, как будто бы это Россия отказывается отводить войска от линии соприкосновения и отказывается выполнять пункты минских соглашений. Президент Зеленский отказывается от контактов с представителями другой стороны конфликта – в любом конфликте есть две стороны. Другой стороной является ДНР и ЛНР, но украинская сторона с упорством, достойным лучшего применения, в течение многих лет отказывается от прямых с ними переговоров", - сказал Затулин.