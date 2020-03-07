Число случаев коронавируса в Словакии выросло до семи

Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 684

Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 684

Пеллегрини также обратился к Конференции епископов Словакии с просьбой о сокращении богослужений, которые сейчас, накануне Пасхи, посещает большое количество людей.