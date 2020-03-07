Число случаев коронавируса в Словакии выросло до семи

"К заболевшему в пятницу 52-летнему мужчине сегодня добавились его супруга и их сын, который, судя по всему, и привез на себе заболевание из Италии. Сын, как и отец, госпитализирован в университетскую больницу Братиславы, его мать будет проходить лечение дома. Все, кто был с ними в эти дни в контакте, должны пройти карантин. Кроме того, австрийские коллеги проинформировали нас о том, что находящиеся в их стране на отдыхе 4 члена одной семьи, граждане Словакии, имеют положительные тесты на COVID-19 и теперь изолированы в том доме, где они отдыхали", - сказал Микас, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Впервые собравшийся в пятницу кризисный штаб по борьбе с коронавирусом во главе с премьером Петером Пеллегрини, который с начала января является, по совместительству, также главой минздрава, принял решение об отмене с понедельника всех авиарейсов в Италию, а также запретил все школьные экскурсии за пределами республики и посещения больниц, детдомов, домов престарелых и тюрем.
Пеллегрини также обратился к Конференции епископов Словакии с просьбой о сокращении богослужений, которые сейчас, накануне Пасхи, посещает большое количество людей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.