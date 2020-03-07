Избранный депутат парламента Ирана умерла от коронавируса

Рахбар была выбрана по итогам выборов в парламент одиннадцатого созыва, прошедших 21 февраля текущего года, как представитель Тегерана, прежде она имела опыт депутатской работы и входила в состав парламента седьмого, восьмого и девятого созывов.

Власти Ирана предприняли меры для того, чтобы ограничить распространение вируса, в том числе отменили занятия в учебных заведения вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы. По-прежнему действуют и рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок - ближе к Ноурузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних путешествий.