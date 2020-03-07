Филиппины вернули из Макао более 160 граждан на фоне COVID-19

Власти Тайваня посоветовали жителям не ездить в Гонконг и Макао

Власти Тайваня посоветовали жителям не ездить в Гонконг и Макао

МИД Филиппин отметил, что специальный борт был организован после отмены прямых рейсов в Манилу из-за ограничений на въезд в связи со вспышкой нового коронавируса.