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2020-03-07T12:33+0300
https://ria.ru/20200307/1568286064.html
Филиппины вернули из Макао более 160 граждан на фоне COVID-19
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РИА Новости

Филиппины вернули из Макао более 160 граждан на фоне COVID-19

12:33 07.03.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЮжнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Чартерный самолет, на борту которого находилось 163 филиппинских гражданина, прибыл в Манилу из специального административного района КНР Макао, сообщил местный МИД.
Согласно последним данным государственного комитета по здравоохранению Китая, в Макао было зарегистрированного 10 случаев заражения коронавирусом, все заболевшие выздоровели и выписались из больницы.
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МИД Филиппин отметил, что специальный борт был организован после отмены прямых рейсов в Манилу из-за ограничений на въезд в связи со вспышкой нового коронавируса.
"Приземлился! Чартерный самолет, организованный правительством Филиппин, который вез из Макао 163 филиппинских гражданина, только что приземлился в Маниле", - говорится в сообщении МИД страны в Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи, в Южной Корее - 6,2 тысячи, в Италии - 3,8 тысячи, в Иране - 3,5 тысячи, в Германии и Франции количество случаев заболевания составляет более 400 в каждой стране. По данным ВОЗ, общее число заболевших в мире превысило 100 тысяч человек.
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Коронавирус COVID-19МакаоФилиппиныВ мире
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