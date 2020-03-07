Издательство в США отказалось от мемуаров Вуди Аллена

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Издательский дом в Нью-Йорке Hachette Book Group (HBG) отказался от публикации мемуаров известного режиссера Вуди Аллена, которого приемная дочь обвинила в сексуальном насилии.
После решения Hachette Book Group опубликовать книгу обвинившая Аллена приемная дочь Дилан Фэрроу и сын режиссера Ронан Фэрроу заявили, что издательство не проверяло информацию в книге и назвали решение о ее публикации шокирующим, непрофессиональным и лишенным этики.
18 января 2018, 17:42Вуди Аллен опроверг обвинения в сексуальном насилии в отношении дочери
"Hachette Book Group решил, что не будет публиковать мемуары Вуди Аллена A Poropos of Nothing, продажа которых планировалась на апрель 2020 году, и вернет права автору", - сообщается в заявлении издательства в Twitter.
Отмечается, что отказ от публикации был непростым решением для издательства, однако после обсуждений с сотрудниками HBG пришли к выводу, что выпуск книги является невозможным. "Как издатели в своей работе мы ежедневно стараемся, чтобы разные голоса и конфликтующие взгляды учитывались", - отмечается в сообщении.
March 6, 2020
Ранее еще четыре крупных издательских дома США отказались публиковать мемуары режиссера.
Первого февраля 2014 года в блоге газеты New York Times появилось письмо 28-летней Мэлоун (Дилан) Фэрроу, приемной дочери Вуди Аллена. В открытом письме она рассказала, как в семилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны Аллена. Предполагаемые сексуальные отношения режиссера с девочкой уже были предметом расследования в 1993 году, но никаких обвинений против Аллена не было выдвинуто. Позднее режиссер отверг обвинения.
После того, как в США разразился скандал, связанный с сексуальными домогательствами, свои гонорары от съемок в фильме Аллена в фонд помощи жертвам насилия Time's Up пожертвовали актеры Тимоти Шаламе и Ребекка Холл. Они исполнили главные роли в картине "Дождливый день в Нью-Йорке".
Аллен – американский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель. Аллен – один из самых плодовитых американских кинорежиссеров, снявший 50 кинолент. Среди них - "Энни Холл" (1977), "Манхэттен" (1979), "Ханна и ее сестры" (1986), "Матч Пойнт" (2005), "Полночь в Париже" (2011). Аллен – 20-кратный номинант и четырежды лауреат премии "Оскар".
25 февраля, 19:28Доминго извинился перед женщинами, обвинявшими его в домогательствах