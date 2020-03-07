Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T12:20+0300
https://ria.ru/20200307/1568285636.html
Издательство в США отказалось от мемуаров Вуди Аллена
https://cdn24.img.ria.ru/images/155529/14/1555291425_0:110:3071:1837_1036x0_80_0_0_427211abdfef08630ffa955581f9caba.jpg
РИА Новости

Издательство в США отказалось от мемуаров Вуди Аллена

12:20 07.03.2020
367
© AP Photo / Andrew MedichiniРежиссер Вуди Аллен
Режиссер Вуди Аллен
© AP Photo / Andrew Medichini
Режиссер Вуди Аллен. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Издательский дом в Нью-Йорке Hachette Book Group (HBG) отказался от публикации мемуаров известного режиссера Вуди Аллена, которого приемная дочь обвинила в сексуальном насилии.
После решения Hachette Book Group опубликовать книгу обвинившая Аллена приемная дочь Дилан Фэрроу и сын режиссера Ронан Фэрроу заявили, что издательство не проверяло информацию в книге и назвали решение о ее публикации шокирующим, непрофессиональным и лишенным этики.
Режиссер Вуди Аллен. Архивное фото
18 января 2018, 17:42
Вуди Аллен опроверг обвинения в сексуальном насилии в отношении дочери
"Hachette Book Group решил, что не будет публиковать мемуары Вуди Аллена A Poropos of Nothing, продажа которых планировалась на апрель 2020 году, и вернет права автору", - сообщается в заявлении издательства в Twitter.
Отмечается, что отказ от публикации был непростым решением для издательства, однако после обсуждений с сотрудниками HBG пришли к выводу, что выпуск книги является невозможным. "Как издатели в своей работе мы ежедневно стараемся, чтобы разные голоса и конфликтующие взгляды учитывались", - отмечается в сообщении.
Ранее еще четыре крупных издательских дома США отказались публиковать мемуары режиссера.
Первого февраля 2014 года в блоге газеты New York Times появилось письмо 28-летней Мэлоун (Дилан) Фэрроу, приемной дочери Вуди Аллена. В открытом письме она рассказала, как в семилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны Аллена. Предполагаемые сексуальные отношения режиссера с девочкой уже были предметом расследования в 1993 году, но никаких обвинений против Аллена не было выдвинуто. Позднее режиссер отверг обвинения.
После того, как в США разразился скандал, связанный с сексуальными домогательствами, свои гонорары от съемок в фильме Аллена в фонд помощи жертвам насилия Time's Up пожертвовали актеры Тимоти Шаламе и Ребекка Холл. Они исполнили главные роли в картине "Дождливый день в Нью-Йорке".
Аллен – американский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель. Аллен – один из самых плодовитых американских кинорежиссеров, снявший 50 кинолент. Среди них - "Энни Холл" (1977), "Манхэттен" (1979), "Ханна и ее сестры" (1986), "Матч Пойнт" (2005), "Полночь в Париже" (2011). Аллен – 20-кратный номинант и четырежды лауреат премии "Оскар".
Испанский оперный певец Пласидо Доминго во время пресс-конференции в здании информационного агентства ТАСС в Москве
25 февраля, 19:28
Доминго извинился перед женщинами, обвинявшими его в домогательствах
121013
Обсудить 1
Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг)Нью-Йорк (город)США
Рекомендуем
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек оценил предложение Зеленского по минским соглашениям
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Генконсульство призвало французов отложить поездки в Россию
Константин Затулин
Депутат прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин обсудил с Назарбаевым сирийский кризис
Рок-музыкант Джо Линн Тернер
Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
Круизное судно Grand Princess у побережья Калифорнии
На зараженном COVID-19 лайнере Grand Princess находятся 49 украинцев
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
СМИ сообщили о гибели высокопоставленного иранского военного в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана
В Сети высмеяли видео с демонстрацией украинской боевой мощи
В Сети высмеяли видео с демонстрацией "украинской боевой мощи"
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Моника Левински
Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала угрозы мальчику — исполнителю "Смуглянки"
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
Филиппины вернули из Макао более 160 граждан на фоне COVID-19
Скриншот видео с канала Sema на Youtube
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния