Издательство в США отказалось от мемуаров Вуди Аллена

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Издательский дом в Издательский дом в Нью-Йорке Hachette Book Group (HBG) отказался от публикации мемуаров известного режиссера Вуди Аллена , которого приемная дочь обвинила в сексуальном насилии.

После решения Hachette Book Group опубликовать книгу обвинившая Аллена приемная дочь Дилан Фэрроу и сын режиссера Ронан Фэрроу заявили, что издательство не проверяло информацию в книге и назвали решение о ее публикации шокирующим, непрофессиональным и лишенным этики.

"Hachette Book Group решил, что не будет публиковать мемуары Вуди Аллена A Poropos of Nothing, продажа которых планировалась на апрель 2020 году, и вернет права автору", - сообщается в заявлении издательства в Twitter

Отмечается, что отказ от публикации был непростым решением для издательства, однако после обсуждений с сотрудниками HBG пришли к выводу, что выпуск книги является невозможным. "Как издатели в своей работе мы ежедневно стараемся, чтобы разные голоса и конфликтующие взгляды учитывались", - отмечается в сообщении.

Ранее еще четыре крупных издательских дома США отказались публиковать мемуары режиссера.

Первого февраля 2014 года в блоге газеты New York Times появилось письмо 28-летней Мэлоун (Дилан) Фэрроу, приемной дочери Вуди Аллена. В открытом письме она рассказала, как в семилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны Аллена. Предполагаемые сексуальные отношения режиссера с девочкой уже были предметом расследования в 1993 году, но никаких обвинений против Аллена не было выдвинуто. Позднее режиссер отверг обвинения.

После того, как в США разразился скандал, связанный с сексуальными домогательствами, свои гонорары от съемок в фильме Аллена в фонд помощи жертвам насилия Time's Up пожертвовали актеры Тимоти Шаламе и Ребекка Холл. Они исполнили главные роли в картине "Дождливый день в Нью-Йорке".