Мэр Агры предложил закрыть памятники Индии из-за коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар - РИА Новости. Мэр Мэр Агры Навин Джайн призвал власти Индии закрыть все исторические памятники в стране, включая Тадж-Махал, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль.

"Иностранные туристы в большом количестве посещают Агру, это увеличивает шансы распространения коронавируса в городе. Я призываю правительство Индии закрыть все исторические памятники в стране, включая Тадж-Махал, пока ситуация не будет взята под контроль", - сказал Джайн изданию ANI.

В свою очередь правительство расположенного на севере Индии штата Уттар-Прадеш усилило меры по наблюдению и контролю за этим заболеванием.

"К настоящему времени были идентифицированы и отслежены районными подразделениями 2915 путешественников из стран, затронутых коронавирусом, все они были помещены под наблюдение", - говорится в официальном заявлении правительства.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Индии составило 33 человека - в субботу о двух новых случаях заболевания сообщили власти Амритсара — города в штате Пенджаб на северо-западе Индии. Ранее из больниц после выздоровления были выписаны трое из числа заболевших.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.