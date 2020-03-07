Генконсульство призвало французов отложить поездки в Россию

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Генконсульство Генконсульство Франции в Москве рекомендует гражданам страны отложить поездки в Россию в связи с мерами по борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, согласно которому граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ, а прибывшие из Китая, Южной Кореи, Ирана, Франции, Италии, Германии, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией по вирусу, должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.

"Посольство Франции и Генеральное консульство в Москве обращают внимание французских граждан на указ, изданный 5 марта московской мэрией... Что касается французских граждан, планирующих временные поездки в Россию в деловых или туристических целях: мы настоятельно рекомендуем отложить поездку", - говорится в сообщении, опубликованном на странице французской дипмиссии в Facebook

Генеральное консульство Франции в Москве также призывает французских граждан, живущих в России, следовать рекомендациям местных органов власти и не забывать о важности соблюдения профилактических мер во избежание распространения эпидемии.