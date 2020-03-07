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Генконсульство призвало французов отложить поездки в Россию
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РИА Новости

Генконсульство призвало французов отложить поездки в Россию

12:09 07.03.2020 (обновлено: 12:23 07.03.2020)
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© РИА НовостиМедицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Генконсульство Франции в Москве рекомендует гражданам страны отложить поездки в Россию в связи с мерами по борьбе с коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, согласно которому граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ, а прибывшие из Китая, Южной Кореи, Ирана, Франции, Италии, Германии, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией по вирусу, должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
"Посольство Франции и Генеральное консульство в Москве обращают внимание французских граждан на указ, изданный 5 марта московской мэрией... Что касается французских граждан, планирующих временные поездки в Россию в деловых или туристических целях: мы настоятельно рекомендуем отложить поездку", - говорится в сообщении, опубликованном на странице французской дипмиссии в Facebook.
Генеральное консульство Франции в Москве также призывает французских граждан, живущих в России, следовать рекомендациям местных органов власти и не забывать о важности соблюдения профилактических мер во избежание распространения эпидемии.
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