Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T12:01+0300
https://ria.ru/20200307/1568284932.html
В Сирию за сутки вернулись более 860 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn25.img.ria.ru/images/155930/51/1559305138_0:128:3072:1856_1036x0_80_0_0_6475323e9bd6d54818e1d89325141125.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 860 беженцев из Иордании и Ливана

12:01 07.03.2020
252
© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 860 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 865 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 228 человек (женщин – 68, детей – 116), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 637 человек (женщин – 191, детей – 325)", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 1,9 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов.
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
3 марта, 15:09Обострение ситуации в Идлибе
Россия ответила на критику Турции о "гуманитарном кризисе" в Сирии
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическое государство, запрещено в России
500010
Обсудить 0
Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии
Афганские военные в Кабуле
При атаке на западе Афганистана погибли не менее семи человек
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин обсудил с Назарбаевым сирийский кризис
Заседание Совета Безопасности ООН
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
В Сирии в ДТП с бензовозом погибли 30 человек, сообщили СМИ
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
В офисе Зеленского рассказали о формировании правительства Украины
Майк Помпео
Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Министр обороны Турции заявил о соблюдении перемирия в Идлибе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из Ливана и Иордании
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
В Турции рассказали о реализации соглашения с Россией по Идлибу
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
В ДНР заявили о десяти нарушениях за сутки со стороны силовиков
Тадж-Махал, Индия
Мэр Агры предложил закрыть памятники Индии из-за коронавируса
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
СМИ сообщили о гибели высокопоставленного иранского военного в Сирии
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек оценил предложение Зеленского по минским соглашениям
Провинция Идлиб
В МИД Франции оценили договоренности России и Турции по Идлибу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния