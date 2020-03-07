Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-07T21:26+0300
https://ria.ru/20200307/1568284512.html
Двустороннюю картину Обри Бердслея впервые показали широкой публике
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568264999_0:324:1275:1041_1036x0_80_0_0_183cea8bb08f221bb3759cd185529802.jpg
РИА Новости

Двустороннюю картину Обри Бердслея впервые показали широкой публике

21:26 07.03.2020
338
© CC-BY-NC-ND (3.0 Unported)/TateКартина Обри Бердслея "Caprice"
Картина Обри Бердслея Caprice
© CC-BY-NC-ND (3.0 Unported)/Tate
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Загадочную картину Бердслея, на которой изображена женщина в маске и большая белая мышь, впервые представили публике на крупнейшей выставке художника за последние 50 лет в лондонском музее Tate , сообщает The Guardian.
В экспозиции 250 работ мастера, которого считали enfant terrible 1890-х годов в Лондоне. Он запомнился красивыми, но странными и не всегда "пристойными" работами.
Двустороннее полотно – единственная попытка художника поработать маслом. На одной стороне "Каприз" (Caprice) – изображение дама, которую приглашает пройти в арку мужчина в красном. Его уже демонстрировали публике. На другой — зрители впервые могут увидеть женщину в маске и мышь.
"Мы не знали, что это за женщина. Это мог быть выдуманный персонаж, — пояснила британский куратор Кэролин Корбо-Парсонс. – Работа попала в коллекцию Tate только в 1923 году, и на выставках всегда показывали сторону без мыши".
Работу Бердслея отреставрировали к выставке, и у посетителей появилась возможность увидеть две стороны полотна.
Выставка продлится до 25 мая.
Мэрилин Энди Уорхол
5 марта, 18:25Культура
В Москве пройдет масштабная выставка Энди Уорхола
352010
КультураНовости культурыВыставкиМузеиЛондон
Рекомендуем
Рок-музыкант Джо Линн Тернер
Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
Пенсия
В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Вы самые лучшие в мире: Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта
Путин поздравил женщин с 8 марта
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Во Франции резко выросло число заболевших коронавирусом
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации пожара на складе шоколадной фабрики в пятидесяти километрах от Ярославля
В Ярославле призвали покупать шоколад пострадавшей от пожара фабрики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка и Горловки
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Радиотелескоп
Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады не заразился коронавирусом от больного коллеги из Франции
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Дочь Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Пассажиры на борту круизного лайнера Grand Princess
С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
Полиция
В Ростовской области транспортного полицейского подозревают во взятке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния