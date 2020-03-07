Двустороннюю картину Обри Бердслея впервые показали широкой публике

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Загадочную картину Бердслея, на которой изображена женщина в маске и большая белая мышь, впервые представили публике на крупнейшей выставке художника за последние 50 лет в лондонском музее Tate , . Загадочную картину Бердслея, на которой изображена женщина в маске и большая белая мышь, впервые представили публике на крупнейшей выставке художника за последние 50 лет в лондонском музее Tate , сообщает The Guardian.

В экспозиции 250 работ мастера, которого считали enfant terrible 1890-х годов в Лондоне. Он запомнился красивыми, но странными и не всегда "пристойными" работами.

Двустороннее полотно – единственная попытка художника поработать маслом. На одной стороне "Каприз" (Caprice) – изображение дама, которую приглашает пройти в арку мужчина в красном. Его уже демонстрировали публике. На другой — зрители впервые могут увидеть женщину в маске и мышь.

"Мы не знали, что это за женщина. Это мог быть выдуманный персонаж, — пояснила британский куратор Кэролин Корбо-Парсонс. – Работа попала в коллекцию Tate только в 1923 году, и на выставках всегда показывали сторону без мыши".

Работу Бердслея отреставрировали к выставке, и у посетителей появилась возможность увидеть две стороны полотна.