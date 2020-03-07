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2020-03-07T18:54+0300
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Продюсер хорроров рассказал, какой фильм его напугал
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РИА Новости

Продюсер хорроров рассказал, какой фильм его напугал

18:54 07.03.2020
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© Alliance Films (2012)Кадр из фильма "Синистер"
Кадр из фильма Синистер
© Alliance Films (2012)
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Американский продюсер хорроров Джейсон Блум рассказал, какой из ужастиков, над которыми он работал, напугал его больше других, сообщает Independent.
C 2007 Блум стал одним из ведущих продюсеров фильмов в этом жанре, он работал над "Судной ночью", "Астралом" и "Паранормальным явлением".
"Когда ты сам участвуешь в производстве картины, ты находишься внутри и не сильно боишься, но когда я посмотрел "Синистер"… пришлось понервничать", — уточнил сам Блум.
"Синистер", режиссером которого был Скотт Дерриксон, вышел в 2012 году. Главную роль автора детективов в нем сыграл Итан Хоук. Действие начинается с того, что однажды он находит на чердаке коробку с видеозаписями преступлений.
Последнее время Блум работал над такими картинами, как "Человек-невидимка", "Остров Фантазий" и "Охота", премьеру которого перенесли из-за инцидентов со стрельбой в США.
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