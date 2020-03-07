Продюсер хорроров рассказал, какой фильм его напугал

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Американский продюсер хорроров Джейсон Блум рассказал, какой из ужастиков, над которыми он работал, напугал его больше других, . Американский продюсер хорроров Джейсон Блум рассказал, какой из ужастиков, над которыми он работал, напугал его больше других, сообщает Independent.

C 2007 Блум стал одним из ведущих продюсеров фильмов в этом жанре, он работал над "Судной ночью", "Астралом" и "Паранормальным явлением".

"Когда ты сам участвуешь в производстве картины, ты находишься внутри и не сильно боишься, но когда я посмотрел "Синистер"… пришлось понервничать", — уточнил сам Блум.

"Синистер", режиссером которого был Скотт Дерриксон, вышел в 2012 году. Главную роль автора детективов в нем сыграл Итан Хоук. Действие начинается с того, что однажды он находит на чердаке коробку с видеозаписями преступлений.