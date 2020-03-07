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Поклонская прокомментировала угрозы мальчику — исполнителю "Смуглянки"
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РИА Новости

Поклонская прокомментировала угрозы мальчику — исполнителю "Смуглянки"

11:43 07.03.2020 (обновлено: 18:24 07.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ("Единая Россия") высказалась в защиту 12-летнего украинца Максима Ткачука, подвергшегося травле у себя в стране после исполнения "Смуглянки" на конкурсе. Депутат заявила, что всеми, кто пишет угрозы в его адрес, должны заняться генеральный прокурор Украины и Европейский суд по правам человека.
Ранее стало известно, что украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании, сообщает издание Strana.ua. В этом году конкурс посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне. На 12-летнего подростка из Волынской области в соцсетях развернулась травля, радикально настроенные пользователи назвали его "пропагандистом русского мира", а учителей и родителей обозвали "сволочами" и "предателями".
Кадр из кинофильма В бой идут одни старики
Вчера, 03:39
Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им "Смуглянки"
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

"Всех, кто пишет ребенку оскорбления, требую взять в оборот — ими должны заняться генеральный прокурор Украины и Европейский суд по правам человека", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

"Казалось бы, гордитесь парнем! Он прославил страну. Но нет... Куда там?.. В Лондоне мальчик-сирота спел "неправильную" песню "Смуглянку". <…> Депутат Волынского облсовета от "Свободы" Александр Пирожик бросил клич, после которого толпа <…> бросилась писать угрозы в адрес Максима. <…> Что тут можно сказать... Вы же хотели в Европу? Вы в нее пришли... Даже не в средневековую, а в Европу начала 1940-х годов, оккупированную нацистами", — написала она.
Депутат обратилась к мальчику, выразив слова поддержки и отметив, что на таких, как он, "пока еще держится" Украина. Поклонская подчеркнула, что всем стоит поучиться выдержке и терпению у Ткачука.
Поклонская привела слова Максима Ткачука, который заявил, что у каждого есть свое мнение и его исполнение "Смуглянки" не должно быть причиной писать ему "всякие гадости".
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Обсудить 16
Наталья ПоклонскаяЕвропейский судЕвропейский суд по правам человекаВолынская областьВеликобританияЕвропаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А чего ещё ждать от бандерлогов? На большее к сожалению ума нет!)))
7 марта, 13:25
ГРГражданин России
4600001
Поклонская однозначно права, но проблема в том, что ее слова Ткачуку не помогут, а скорее, навредят, поскольку само Поклонскую на Украине рассматривают как предательницу. Увы, острый конфликт между двумя братскими народами острым ножом проходит по человеческим судьбам...
7 марта, 11:57
Руслан Тлеуж
13006410
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