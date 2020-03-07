2020-03-07T11:43+0300
2020-03-07T11:43+0300
https://ria.ru/20200307/1568284147.html
Под грифом "Секретно": 60 лет назад появился первый отряд космонавтов
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РИА Новости
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РИА Новости
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Под грифом "Секретно": 60 лет назад появился первый отряд космонавтов
12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. Это событие стало ключевым в истории освоения космического пространства. Будущих космонавтов отбирали среди летчиков-истребителей в режиме полной секретности.
2020-03-07T11:43+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=87705953&type=mp4
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Под грифом "Секретно": 60 лет назад появился первый отряд космонавтов
12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. Это событие стало ключевым в истории освоения космического пространства. Будущих космонавтов отбирали среди летчиков-истребителей в режиме полной секретности.
Требования к кандидатам предъявлялись жесткие: идеальное здоровье, возраст не старше 35 лет, рост не выше 175 см и вес не более 75 кг. 7 марта 1960 года в отряд были отобраны 20 человек. Космонавтов подвергали серьезным нагрузкам: выявляли реакцию на длительную изоляцию, кислородное голодание, невесомость и перегрузки. При малейших сбоях организма человек выбывал из команды. К апрелю 1961 года были отобраны трое претендентов: Юрий Гагарин, Герман Титова и Григорий Нелюбов. Для первого полета в космос комиссия утвердила Гагарина, а Титова и Нелюбова назначили дублерами.