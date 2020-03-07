Под грифом "Секретно": 60 лет назад появился первый отряд космонавтов

Требования к кандидатам предъявлялись жесткие: идеальное здоровье, возраст не старше 35 лет, рост не выше 175 см и вес не более 75 кг. 7 марта 1960 года в отряд были отобраны 20 человек. Космонавтов подвергали серьезным нагрузкам: выявляли реакцию на длительную изоляцию, кислородное голодание, невесомость и перегрузки. При малейших сбоях организма человек выбывал из команды. К апрелю 1961 года были отобраны трое претендентов: Юрий Гагарин, Герман Титова и Григорий Нелюбов. Для первого полета в космос комиссия утвердила Гагарина, а Титова и Нелюбова назначили дублерами.