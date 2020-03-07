Таиландская компания бесплатно накормит проходящих домашний карантин

БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. CP Group, крупнейшая таиландская корпорация пищевой промышленности, взяла на себя обязательство перед минздравом Таиланда бесплатно предоставить трехразовое питание с доставкой на дом всем гражданам страны, добровольно проходящим домашний 14-дневный карантин в связи со вспышкой COVID-19, сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь министерства здравоохранения Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Это прекрасный пример того, как частный сектор берет на себя ответственность за целый огромный участок в борьбе с коронавирусом и помогает всем нам предотвратить бесконтрольное распространение инфекции", - сказал он брифинге.
Минздрав призывает всех граждан Таиланда и живущих в стране иностранцев добровольно проходить 14-дневный домашний карантин при появлении симптомов простуды или после возвращения из стран с наибольшей опасностью заражения, в качестве меры предотвращения выхода из-под контроля вспышки коронавируса.
С момента начала вспышки в КНР в Таиланде зарегистрированы 50 случаев заражения. 31 пациент с коронавирусом уже выздоровел, 18 пациентов находятся в больницах, один скончался. С середины января более 4,3 миллиона человек в стране прошли домашний или больничный карантин.
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CP Group - одна из крупнейших в мире частных фирм, работающих в сфере агропромышленного производства, оптовой и розничной торговли продуктами питания. Компания, принадлежащая семье граждан Таиланда китайского происхождения, владеет в Таиланде масштабным агропромышленным производством и является таиландским владельцем франшизы таких дистрибьюторских сетей, как оптово-розничные гипермаркеты Makro (Metro) и магазины 7/11. CP Group также является крупнейшим индивидуальным иностранным инвестором в Китае и инвестирует в агропромышленный комплекс России, в который она вложила за последнее десятилетие более миллиарда долларов.