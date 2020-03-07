Таиландская компания бесплатно накормит проходящих домашний карантин

БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. CP Group, крупнейшая таиландская корпорация пищевой промышленности, взяла на себя обязательство перед минздравом CP Group, крупнейшая таиландская корпорация пищевой промышленности, взяла на себя обязательство перед минздравом Таиланда бесплатно предоставить трехразовое питание с доставкой на дом всем гражданам страны, добровольно проходящим домашний 14-дневный карантин в связи со вспышкой COVID-19 , сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь министерства здравоохранения Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Это прекрасный пример того, как частный сектор берет на себя ответственность за целый огромный участок в борьбе с коронавирусом и помогает всем нам предотвратить бесконтрольное распространение инфекции", - сказал он брифинге.

Минздрав призывает всех граждан Таиланда и живущих в стране иностранцев добровольно проходить 14-дневный домашний карантин при появлении симптомов простуды или после возвращения из стран с наибольшей опасностью заражения, в качестве меры предотвращения выхода из-под контроля вспышки коронавируса.

С момента начала вспышки в КНР в Таиланде зарегистрированы 50 случаев заражения. 31 пациент с коронавирусом уже выздоровел, 18 пациентов находятся в больницах, один скончался. С середины января более 4,3 миллиона человек в стране прошли домашний или больничный карантин.