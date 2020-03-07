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https://ria.ru/20200307/1568283713.html
Мэр города Михайловка приостановил членство в ЕР из-за уголовного дела
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РИА Новости

Мэр города Михайловка приостановил членство в ЕР из-за уголовного дела

11:30 07.03.2020 (обновлено: 13:41 07.03.2020)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 7 мар — РИА Новости. Глава администрации города Михайловка Сергей Фомин приостановил членство в партии "Единая Россия" после того, как против него возбудили уголовное дело, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Волгоградского регионального отделения ЕР Виктория Конышева.

"Выступил с заявлением о добровольном приостановлении членства. Решением местного политсовета заявление было удовлетворено", — сказала она.

Как указывается на сайте партии, Фомин занимает в отделении в Михайловке пост секретаря, а также входит в политсовет регионального отделения партии.
Автомобиль Следственного комитета РФ
12 февраля, 13:09
Следователи возбудили два уголовных дела против мэра Георгиевска
Кто займет его место в политсовете и во главе михайловского отделения, будет решено позже, в установленные уставом сроки, добавила Конышева.
Дело против Фомина возбудили по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По сведениям ассоциации "Совет муниципальных образований Волгоградской области", оно связано с его прежней работой: до назначения главой города в 2017 году он работал в частных структурах.
Полицейский
25 декабря 2019, 13:59
Еще одно уголовное дело возбудили против мэра Туапсе
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Следственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияВолгоградская областьПолитика
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