Мэр города Михайловка приостановил членство в ЕР из-за уголовного дела

ВОЛГОГРАД, 7 мар — РИА Новости. Глава администрации города Михайловка Сергей Фомин приостановил членство в партии " Глава администрации города Михайловка Сергей Фомин приостановил членство в партии " Единая Россия " после того, как против него возбудили уголовное дело, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Волгоградского регионального отделения ЕР Виктория Конышева.

"Выступил с заявлением о добровольном приостановлении членства. Решением местного политсовета заявление было удовлетворено", — сказала она.

Как указывается на сайте партии, Фомин занимает в отделении в Михайловке пост секретаря, а также входит в политсовет регионального отделения партии.

Кто займет его место в политсовете и во главе михайловского отделения, будет решено позже, в установленные уставом сроки, добавила Конышева.