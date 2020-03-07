Мэр города Михайловка приостановил членство в ЕР из-за уголовного дела

ВОЛГОГРАД, 7 мар — РИА Новости. Глава администрации города Михайловка Сергей Фомин приостановил членство в партии "Единая Россия" после того, как против него возбудили уголовное дело, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Волгоградского регионального отделения ЕР Виктория Конышева.
"Выступил с заявлением о добровольном приостановлении членства. Решением местного политсовета заявление было удовлетворено", — сказала она.
Как указывается на сайте партии, Фомин занимает в отделении в Михайловке пост секретаря, а также входит в политсовет регионального отделения партии.
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Кто займет его место в политсовете и во главе михайловского отделения, будет решено позже, в установленные уставом сроки, добавила Конышева.
Дело против Фомина возбудили по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По сведениям ассоциации "Совет муниципальных образований Волгоградской области", оно связано с его прежней работой: до назначения главой города в 2017 году он работал в частных структурах.
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