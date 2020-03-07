Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-07T11:28+0300
https://ria.ru/20200307/1568283627.html
Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235483_0:98:2730:1634_1036x0_80_0_0_ad274bbb14f2803a531a341878e16045.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии

11:28 07.03.2020
1116
© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 19 нарушений, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Латакия – семь, Алеппо – девять. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня, в провинции Идлиб", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
6 марта, 12:57
Опять недовольны. В ФРГ оценили договоренности РФ и Турции по Идлибу
820001
Обсудить 0
Война в СирииРоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
СМИ сообщили о гибели высокопоставленного иранского военного в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
В Турции рассказали о реализации соглашения с Россией по Идлибу
Заседание Совета Безопасности ООН
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Россия получает недра Средиземного моря
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о наличии договоренностей по поставке нефти
Афганские военные в Кабуле
При атаке на западе Афганистана погибли не менее семи человек
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Западные СМИ о встрече Путина и Эрдогана: Россия получила, что хотела
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
В офисе Зеленского прокомментировали его возможное переизбрание
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более 860 беженцев из Иордании и Ливана
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
В Сирии в ДТП с бензовозом погибли 30 человек, сообщили СМИ
Фабрика по производству флагов в Стамбуле
"Настрой президентов — барометр". Как туркам живется в России
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин обсудил с Назарбаевым сирийский кризис
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Министр обороны Турции заявил о соблюдении перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган: Турция оставляет за собой право отвечать на действия Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния