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В офисе Зеленского прокомментировали его возможное переизбрание
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РИА Новости

В офисе Зеленского прокомментировали его возможное переизбрание

11:27 07.03.2020
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© AFP 2020 / Genya SavilovИнаугурация президента Украины Владимира Зеленского
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
© AFP 2020 / Genya Savilov
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
КИЕВ, 7 мар – РИА Новости. Первый заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Трофимов считает, что украинцы захотят, чтобы Владимир Зеленский был переизбран президентом еще на один срок.
Ранее Зеленский заявлял, что будет президентом только один срок.
"Исключительное мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде… Мое мнение — это шанс для страны иметь такого руководителя, который заботится о гражданах. И я считаю, что люди захотят, чтобы он остался", - сказал Трофимов в интервью телеканалу "Украина 24".
В то же время, он не сообщил, какое решение может принять президент. "Какое будет его решение и его выбор — наверное, нужно прожить эти пять лет", — добавил Трофимов.
Зеленский победил на выборах президента Украины, которые прошли в апреле 2019 года. За него проголосовали более 70% граждан. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.
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