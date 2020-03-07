В офисе Зеленского прокомментировали его возможное переизбрание

"Исключительное мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде… Мое мнение — это шанс для страны иметь такого руководителя, который заботится о гражданах. И я считаю, что люди захотят, чтобы он остался", - сказал Трофимов в интервью телеканалу "Украина 24".