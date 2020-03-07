Число случаев заражения коронавирусом на Филиппинах достигло шести

Шестой заболевший – это 59-летняя женщина, супруга мужчины, у которого ранее был диагностирован коронавирус. Женщина поступила в четверг в Научно-исследовательский институт тропической медицины (RITM) Филиппин. В настоящее время ее состояние здоровья стабильное.

"Министерство здравоохранения подтвердило, что пятый случай коронавирусной инфекции 2019 года (COVID-19) – этой первый в стране случай передачи вируса от человека к человеку, проверка Бюро по вопросам миграции показала, что этот пациент никуда не выезжал. Минздрав также сообщил, что тест на COVID-19 жены больного дал положительный результат… Таким образом, общее число случаев COVID-19 в стране достигло шести", - говорится в релизе минздрава.