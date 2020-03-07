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При атаке на западе Афганистана погибли не менее семи человек
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РИА Новости

При атаке на западе Афганистана погибли не менее семи человек

11:23 07.03.2020
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© AP Photo / Shah MaraiАфганские военные в Кабуле
Афганские военные в Кабуле
© AP Photo / Shah Marai
Афганские военные в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь мирных жителей погибли, 17 получили ранения в результате атаки в провинции Герат на западе Афганистана, сообщил офис губернатора провинции в субботу.
Сообщается, что атака произошла в деревне Хваджа Нур в ночь на субботу. В результате атаки убиты семь человек, включая детей. Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в больницу.
В пятницу неизвестные совершили атаку на мероприятии, на котором присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. Представитель политика Муджибурахман Рахими сообщил РИА Новости, что Абдулла при нападении не пострадал. В результате нападения погибли 32 человека, еще 81 человек пострадал. Агентство Рейтер со ссылкой на связанное с исламистами агентство Amaq сообщило, что террористическая организация "Исламское государство"* взяла ответственность за атаку.
* Террористическая организация, запрещена в России
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