При атаке на западе Афганистана погибли не менее семи человек

Сообщается, что атака произошла в деревне Хваджа Нур в ночь на субботу. В результате атаки убиты семь человек, включая детей. Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в больницу.

В пятницу неизвестные совершили атаку на мероприятии, на котором присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. Представитель политика Муджибурахман Рахими сообщил РИА Новости, что Абдулла при нападении не пострадал. В результате нападения погибли 32 человека, еще 81 человек пострадал. Агентство Рейтер со ссылкой на связанное с исламистами агентство Amaq сообщило, что террористическая организация "Исламское государство"* взяла ответственность за атаку.