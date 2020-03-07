Сенатор заявил о попытках Зеленского сорвать "нормандский формат"

Ранее Зеленский в интервью Guardian заявил, что если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой.

"Позиция Зеленского становится все более очевидной: срыв "Минска" и "нормандского формата" и осознанное отторжение Донбасса от современной Украины. Этот сценарий он считает для себя выгодным, так как рассчитывает, что Запад "вечно" будет оплачивать его мифический конфликт с Россией", - заявил Морозов РИА Новости.

На самом же деле, подчеркнул сенатор, такие действия Зеленского являются лишь шагом в сторону дальнейшего распада современной Украины.

"К концу его срока Украину ждёт глобальный экономический и политический кризис", - предрёк Морозов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.