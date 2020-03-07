Сенатор заявил о попытках Зеленского сорвать "нормандский формат"

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Стремление президента Украины Владимира Зеленского к срыву минских договорённостей и "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе становится все более очевидным, считает члены комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Ранее Зеленский в интервью Guardian заявил, что если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой.
"Позиция Зеленского становится все более очевидной: срыв "Минска" и "нормандского формата" и осознанное отторжение Донбасса от современной Украины. Этот сценарий он считает для себя выгодным, так как рассчитывает, что Запад "вечно" будет оплачивать его мифический конфликт с Россией", - заявил Морозов РИА Новости.
На самом же деле, подчеркнул сенатор, такие действия Зеленского являются лишь шагом в сторону дальнейшего распада современной Украины.
"К концу его срока Украину ждёт глобальный экономический и политический кризис", - предрёк Морозов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.