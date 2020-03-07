СМИ сообщили подробности об акте вандализма в афинском метро

АФИНЫ, 7 мар - РИА Новости. Группа вандалов, устроивших акт вандализма на станции метро "Акрополь" в Группа вандалов, устроивших акт вандализма на станции метро "Акрополь" в Афинах , была "многонациональной" - помимо греков в ней были граждане ещё девяти стран, сообщает издание "Катимерини"

В ночь на 5 марта вандалы разрисовали стены и статуи на станции "Акрополь" - одной из самых красивых в афинском метро. Ее стены и вестибюли украшают копии барельефов и статуй Парфенона, вывезенных британским посланником в Константинополе лордом Элгином, в частности, рельефный фриз "Панафинейская процессия". Помимо этого, они разбили три банкомата вблизи станции.

KATAΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ - Φθορές σε εκδοτήρια και μηχανήματα ανάληψης χρημάτων, απο αγέλη ατόμων μετά από καταδρομική εισβολή στο σταθμό «Ακρόπολη» του μετρό. pic.twitter.com/fAJDwPMZ58 — cin cin (@hellas_2016) March 5, 2020

Франции, США, Турции, Германии, Испании, Ирана, Сирии и "За участие в происшествии были задержаны 56 человек, из них 43 арестованы. Среди арестованных - десять иностранцев из девяти стран, а именно из Албании Великобритании . В их отношении отдел государственной безопасности возбудил дела за нарушение общего мира, повреждение чужого имущества и препятствование работе транспорта", - пишет издание.

По его данным, 13 арестованных уже были известны властям - они участвовали в анархистских акциях. Полицейские источники сообщили, что, в частности, француза арестовывали в ноябре и декабре 2019 года.

Расследование показало, что вскоре после 23.00 анархисты, прежде чем войти на станцию ​​метро, ​​разбили банкоматы трех банков в районе Акрополя. Затем они спустились на платформу и написали лозунги на стенах, разбили банкомат на станции. Преступники намеревались сбежать, сев в поезд метро, ​​но начальник станции отключил электропитание, из-за чего преступники оказались в ловушке и были задержаны полицией.