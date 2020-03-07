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2020-03-07T11:24+0300
https://ria.ru/20200307/1568282825.html
СМИ сообщили подробности об акте вандализма в афинском метро
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РИА Новости

СМИ сообщили подробности об акте вандализма в афинском метро

11:04 07.03.2020 (обновлено: 11:24 07.03.2020)
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© AP Photo / Thanassis StavrakisКопии статуй Парфенона на станции метро "Акрополь" в Афинах
Копии статуй Парфенона на станции метро Акрополь в Афинах
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 7 мар - РИА Новости. Группа вандалов, устроивших акт вандализма на станции метро "Акрополь" в Афинах, была "многонациональной" - помимо греков в ней были граждане ещё девяти стран, сообщает издание "Катимерини".
В ночь на 5 марта вандалы разрисовали стены и статуи на станции "Акрополь" - одной из самых красивых в афинском метро. Ее стены и вестибюли украшают копии барельефов и статуй Парфенона, вывезенных британским посланником в Константинополе лордом Элгином, в частности, рельефный фриз "Панафинейская процессия". Помимо этого, они разбили три банкомата вблизи станции.
"За участие в происшествии были задержаны 56 человек, из них 43 арестованы. Среди арестованных - десять иностранцев из девяти стран, а именно из Албании, Франции, США, Турции, Германии, Испании, Ирана, Сирии и Великобритании. В их отношении отдел государственной безопасности возбудил дела за нарушение общего мира, повреждение чужого имущества и препятствование работе транспорта", - пишет издание.
По его данным, 13 арестованных уже были известны властям - они участвовали в анархистских акциях. Полицейские источники сообщили, что, в частности, француза арестовывали в ноябре и декабре 2019 года.
Расследование показало, что вскоре после 23.00 анархисты, прежде чем войти на станцию ​​метро, ​​разбили банкоматы трех банков в районе Акрополя. Затем они спустились на платформу и написали лозунги на стенах, разбили банкомат на станции. Преступники намеревались сбежать, сев в поезд метро, ​​но начальник станции отключил электропитание, из-за чего преступники оказались в ловушке и были задержаны полицией.
Полицейские доставили 56 человек в отдел государственной безопасности в управлении полиции Аттики. После допросов, продолжавшихся всю ночь, 43 человека были арестованы и доставлены в афинский суд по уголовным делам.
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ГрецияАфиныВандализмВ мире
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