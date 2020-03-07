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В Хорватии выявили 12-го зараженного коронавирусом
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РИА Новости

В Хорватии выявили 12-го зараженного коронавирусом

11:00 07.03.2020 (обновлено: 12:31 07.03.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. В Хорватии выявили 12-го зараженного коронавирусом, сообщил штаб гражданской защиты при МВД.
"Клиника "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе подтвердила еще один случай коронавируса, таким образом, число инфицированных в Хорватии достигло 12 человек", - сообщило МВД.
Отмечается, что пациент контактировал с ранее заболевшим из города Вараждин. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан не паниковать и не делать запасов.
Правительство соседней Словении в пятницу подтвердило шесть случаев заболевания коронавирусом.
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