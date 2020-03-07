В Китае одобрили тест-систему для быстрой диагностики коронавируса

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. Еще 335 человек стали жертвами коронавируса за пределами Китая.