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В Китае одобрили тест-систему для быстрой диагностики коронавируса
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РИА Новости

В Китае одобрили тест-систему для быстрой диагностики коронавируса

10:43 07.03.2020 (обновлено: 11:50 07.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Национальное управление Китая по контролю над медицинскими изделиями одобрило тест-систему, позволяющую получить результаты диагностики нового коронавируса за 29 минут, сообщает агентство Синьхуа.
Систему разработала группа исследователей во главе со специалистами Сямыньского университета. Ее можно применять для диагностирования клинических случаев, предполагаемых случаев заражения и скрининга групп высокого риска. Клинические испытания медики провели в больницах города Ухань — очага распространения Covid-19.
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По словам разработчика, тест-систему одобрил и Евросоюз — три набора уже доставили в Италию, Австрию и Нидерланды.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. Еще 335 человек стали жертвами коронавируса за пределами Китая.
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