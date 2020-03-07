Ашраф Гани: для освобождения пленных талибов нужен прозрачный механизм

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что освобождение пленных талибов требует транспарентного механизма, сообщает телеканал Tolo News.
По словам Гани, афганский народ требует гарантий того, что пленные не вернутся к насилию сразу после их освобождения.
Ранее на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи.
В тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство (Афганистана - ред.) и США должны освободить 5 тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - 1 тысячу пленных". Гани позже заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пленных талибов и "этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием".
В МИД РФ заявили, что Москва рассчитывает, что в ближайшее время Кабул и талибы договорятся по освобождению пленных.