Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T10:40+0300
https://ria.ru/20200307/1568282468.html
Ашраф Гани: для освобождения пленных талибов нужен прозрачный механизм
https://cdn22.img.ria.ru/images/112294/77/1122947763_0:179:3006:1870_1036x0_80_0_0_63665f6883eaa6da75a42fcbd268960c.jpg
РИА Новости

Ашраф Гани: для освобождения пленных талибов нужен прозрачный механизм

10:40 07.03.2020
446
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что освобождение пленных талибов требует транспарентного механизма, сообщает телеканал Tolo News.
По словам Гани, афганский народ требует гарантий того, что пленные не вернутся к насилию сразу после их освобождения.
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
6 марта, 15:10
С уходом США из Афганистана ситуация обострится, считает генерал
Ранее на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи.
В тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство (Афганистана - ред.) и США должны освободить 5 тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - 1 тысячу пленных". Гани позже заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пленных талибов и "этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием".
В МИД РФ заявили, что Москва рассчитывает, что в ближайшее время Кабул и талибы договорятся по освобождению пленных.
Афганские военные на месте атаки в Кабуле
6 марта, 13:49
МВД Афганистана сообщило о 27 погибших при нападении в Кабуле
110010
Обсудить 0
Ашраф Гани АхмадзайАфганистанТалибанВ мире
Рекомендуем
Афганские военные в Кабуле
При атаке на западе Афганистана погибли не менее семи человек
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
"Талибан" опроверг сообщения об отказе выполнять соглашение с США
Афганские военные на месте атаки в Кабуле
МВД Афганистана сообщило о 27 погибших при нападении в Кабуле
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане число заболевших COVID-19 увеличилось до четырех человек
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский обеспокоен попытками Макрона сблизиться с Москвой
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
В Турции рассказали о реализации соглашения с Россией по Идлибу
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
С уходом США из Афганистана ситуация обострится, считает генерал
Город Кабул
Москва призвала Кабул и талибов договориться по освобождению пленных
Афганские военные на месте атаки в Кабуле
США осудили атаку ИГ* в Кабуле
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил за более гибкий подход к Минским соглашениям
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани призвал иранцев избегать ненужных поездок
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
СМИ: в США считают, что "Талибан" не намерен выполнять соглашение
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Ирана связал санкции США с распространением коронавируса
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
В офисе Зеленского прокомментировали его возможное переизбрание
Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле на границе Турции и Греции
Турция обвинила ЕС в лицемерии на фоне миграционного кризиса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния