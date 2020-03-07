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Зеленский обеспокоен попытками Макрона сблизиться с Москвой
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РИА Новости

Зеленский обеспокоен попытками Макрона сблизиться с Москвой

10:39 07.03.2020 (обновлено: 11:08 07.03.2020)
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© Christophe Petit Tesson/PoolПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© Christophe Petit Tesson/Pool
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу того, что его коллега из Франции Эммануэль Макрон пытается восстановить отношения с Россией, сообщает газета Guardian.
Зеленский заявил, что лидер Франции, как и канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживает Украину, но усилия Макрона наладить отношения с Москвой его беспокоят. "Нельзя играть здесь на два фронта", - сказал президент Украины в интервью изданию.
Говоря об отношениях с США, Зеленский заявил, что по-прежнему готов к встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, но конкретного приглашения в Вашингтон ему пока не поступило, несмотря на то что с момента первого разговора двух лидеров прошло уже почти 10 месяцев.
Украинский лидер подчеркнул, что ему "тяжело слышать" о том, что визит пока находится на стадии подготовки, поскольку он "человек, который работает в условиях жестких сроков".
Зеленский также признался, что ему было неприятно слышать о том, что госсекретарь США Майк Помпео якобы сомневается в том, что "американцам есть дело до Украины". Об этом, как сообщали СМИ, Помпео ранее спросил журналистку радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт. Президент Украины отметил, что Помпео лично заверил его в поддержке Украины во время визита в Киев в этом году. Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы американцы оказывали Киеву еще более сильную поддержку.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
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