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Вифлеем закрыли после появления информации о вспышке коронавируса
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РИА Новости

Вифлеем закрыли после появления информации о вспышке коронавируса

10:37 07.03.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаУлица Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улица Вифлеема во время режима карантинной блокады
© РИА Новости / Алия Судакова
ВИФЛЕЕМ, 7 мар - РИА Новости. Город Рождества, древний Вифлеем, закрыт после появления информации о вспышке коронавируса. Местные жители не могут выехать в Израиль, а автобусы с туристическими группами разворачивают у КПП. В четверг вечером министр обороны Израиля Нафтали Беннет закрыл въезды и выезды из Вифлеема, в пятницу вечером такое же решение приняли палестинские власти. Корреспондент РИА Новости, побывавший в городе, рассказывает, как живет Вифлеем, оказавшийся в карантинной блокаде.

Ворота на замке

Закрытый сутки назад для паломников и туристов Вифлеем против обыкновения выглядит пустым и неприветливым. Опущены жалюзи в магазинах и кафе, не ходит общественный транспорт, не работают учреждения. Изредка на улицах встречаются патрули палестинской президентской гвардии. Обычно многолюдная, принимающая сотни паломнических и туристических групп площадь Яслей перед церковью Рождества Христова сегодня совершенно пуста. Дубовые ворота базилики, основанные еще императрицей Еленой в 4 веке нашей эры, наглухо закрыты.
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Накануне сотрудники минздрава Палестины обработали трапезную и алтарь храма специальным дезинфицирующим раствором, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора управления министерства здравоохранения Палестины в Вифлееме Шади Иса.
"На две недели мы закрыли все храмы, все мечети, все школы, все места массовых собраний. Вчера мы стерилизовали все храмы, все мечети, все места, где собираются люди. Мы даже запретили свадьбы, конференции во всем городе, чтобы ограничить распространение заболевания", - рассказал доктор Иса.
© РИА Новости / Алия СудаковаУлица Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улица Вифлеема во время режима карантинной блокады
© РИА Новости / Алия Судакова
Улица Вифлеема во время режима карантинной блокады

Путешествие вируса

Информация о первых семи случаях коронавируса в Вифлееме появилась в четверг вечером после того, как тест на COVID-19 дал положительный результат у сотрудников отеля "Ангел", в котором останавливались паломники из Греции.
"Мы впервые вчера обнаружили у нас семь случаев, семь человек, которые дали положительный результат на коронавирус. Они заразились от группы туристов, которые приехали из Греции. После того, как они (туристы) вернулись в Грецию, нам сообщили, что у них обнаружен коронавирус. Мы выяснили, где они находились в Вифлееме, закрыли этот отель. Выявили всех, кто общался с этими туристами, взяли у них анализы и обнаружили у семерых человек это заболевание", - рассказал чиновник палестинского минздрава.
"Мы сразу закрыли Вифлеем, закрыли все школы, закрыли университет в Вифлееме, чтобы не распространить заболевание. Потому что все заболевшие не туристы, а местные жители, у которых есть семьи, у которых дети учатся в школах и вузах", - отметил он.
© РИА Новости / Алия СудаковаУлицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
© РИА Новости / Алия Судакова
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады

Вирус против Пасхи

По его словам, пока все пациенты чувствуют себя хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно. В Вифлееме подготовлены два госпиталя на случай, если вирус распространится. Также развёрнуты две карантинные зоны для тех, кто по какой-либо причине не сможет пройти двухнедельный карантин на дому. Всего на домашний карантин в Вифлееме отправлены несколько сотен человек.
© РИА Новости / Алия СудаковаУлицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
© РИА Новости / Алия Судакова
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Туристов и паломников в городе практически не осталось. Последние группы, по словам директора вифлеемского отеля Русской духовной миссии Юрия Ромашука, покинули город в пятницу утром. Туристический бизнес - главный источник дохода города. Более половины горожан работают в гостиницах, ресторанах, сувенирных лавках, водят туристические группы. Распространение заболевания может поставить под угрозу предстоящие пасхальные праздники, причём не только в Вифлееме. По словам Шади Исы, та самая туристическая группа из Греции, которая, по мнению медиков, занесла вирус в Вифлеем, посещала также ночную службу в Храме Гроба в Иерусалиме.
© РИА Новости / Алия СудаковаУлица Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улица Вифлеема во время режима карантинной блокады
© РИА Новости / Алия Судакова
Улица Вифлеема во время режима карантинной блокады
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Коронавирус COVID-19ВифлеемИерусалимПалестинаВ мире
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