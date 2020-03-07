Вифлеем закрыли после появления информации о вспышке коронавируса

ВИФЛЕЕМ, 7 мар - РИА Новости. Город Рождества, древний Вифлеем, закрыт после появления информации о вспышке Город Рождества, древний Вифлеем, закрыт после появления информации о вспышке коронавируса . Местные жители не могут выехать в Израиль, а автобусы с туристическими группами разворачивают у КПП. В четверг вечером министр обороны Израиля Нафтали Беннет закрыл въезды и выезды из Вифлеема, в пятницу вечером такое же решение приняли палестинские власти. Корреспондент РИА Новости, побывавший в городе, рассказывает, как живет Вифлеем , оказавшийся в карантинной блокаде.

Ворота на замке

Закрытый сутки назад для паломников и туристов Вифлеем против обыкновения выглядит пустым и неприветливым. Опущены жалюзи в магазинах и кафе, не ходит общественный транспорт, не работают учреждения. Изредка на улицах встречаются патрули палестинской президентской гвардии. Обычно многолюдная, принимающая сотни паломнических и туристических групп площадь Яслей перед церковью Рождества Христова сегодня совершенно пуста. Дубовые ворота базилики, основанные еще императрицей Еленой в 4 веке нашей эры, наглухо закрыты.

Накануне сотрудники минздрава Палестины обработали трапезную и алтарь храма специальным дезинфицирующим раствором, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора управления министерства здравоохранения Палестины в Вифлееме Шади Иса.

"На две недели мы закрыли все храмы, все мечети, все школы, все места массовых собраний. Вчера мы стерилизовали все храмы, все мечети, все места, где собираются люди. Мы даже запретили свадьбы, конференции во всем городе, чтобы ограничить распространение заболевания", - рассказал доктор Иса.

Путешествие вируса

Информация о первых семи случаях коронавируса в Вифлееме появилась в четверг вечером после того, как тест на COVID-19 дал положительный результат у сотрудников отеля "Ангел", в котором останавливались паломники из Греции

"Мы впервые вчера обнаружили у нас семь случаев, семь человек, которые дали положительный результат на коронавирус. Они заразились от группы туристов, которые приехали из Греции. После того, как они (туристы) вернулись в Грецию, нам сообщили, что у них обнаружен коронавирус. Мы выяснили, где они находились в Вифлееме, закрыли этот отель. Выявили всех, кто общался с этими туристами, взяли у них анализы и обнаружили у семерых человек это заболевание", - рассказал чиновник палестинского минздрава.

"Мы сразу закрыли Вифлеем, закрыли все школы, закрыли университет в Вифлееме, чтобы не распространить заболевание. Потому что все заболевшие не туристы, а местные жители, у которых есть семьи, у которых дети учатся в школах и вузах", - отметил он.

Вирус против Пасхи

По его словам, пока все пациенты чувствуют себя хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно. В Вифлееме подготовлены два госпиталя на случай, если вирус распространится. Также развёрнуты две карантинные зоны для тех, кто по какой-либо причине не сможет пройти двухнедельный карантин на дому. Всего на домашний карантин в Вифлееме отправлены несколько сотен человек.