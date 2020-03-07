В Турции рассказали о реализации соглашения с Россией по Идлибу

Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае

Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае

© AP Photo Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае

АНКАРА, 7 мар — РИА Новости. Глава Министерства обороны Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопрос о совместном патрулировании в сирийской провинции Идлиб будет обсуждаться на переговорах с российской делегацией.

"С 15 марта мы начинаем совместное патрулирование в Идлибе. Мы начали обсуждать условия создания коридора безопасности вдоль трассы М4. Для этого на будущей неделе в Анкару приедет российская делегация", — цитирует Акара телеканал NTV

Министр подчеркнул, что с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Идлибе не отмечалось случаев его нарушения.

"Мы внимательно следим за ситуацией и в случае нападений на наши наблюдательные пункты незамедлительно ответим", — добавил он.

Пятого марта лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в Идлибе и по их итогам согласовали совместный документ. В нем стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта, а также о начале совместного патрулирования важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

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Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии, а та открыла ответный огонь. По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые вообще не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 получили ранения.

В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".

В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства — в частности, не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.