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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-07T11:31+0300
https://ria.ru/20200307/1568282123.html
В Турции рассказали о реализации соглашения с Россией по Идлибу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568282222_0:281:2756:1831_1036x0_80_0_0_02e4c86810333af2f45bf66016d13b69.jpg
РИА Новости

В Турции рассказали о реализации соглашения с Россией по Идлибу

10:26 07.03.2020 (обновлено: 11:31 07.03.2020)
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© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
© AP Photo
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
АНКАРА, 7 мар — РИА Новости. Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопрос о совместном патрулировании в сирийской провинции Идлиб будет обсуждаться на переговорах с российской делегацией.
"С 15 марта мы начинаем совместное патрулирование в Идлибе. Мы начали обсуждать условия создания коридора безопасности вдоль трассы М4. Для этого на будущей неделе в Анкару приедет российская делегация", — цитирует Акара телеканал NTV.
Министр подчеркнул, что с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Идлибе не отмечалось случаев его нарушения.
"Мы внимательно следим за ситуацией и в случае нападений на наши наблюдательные пункты незамедлительно ответим", — добавил он.
Пятого марта лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в Идлибе и по их итогам согласовали совместный документ. В нем стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта, а также о начале совместного патрулирования важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии, а та открыла ответный огонь. По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые вообще не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 получили ранения.
В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства — в частности, не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииРоссияХулуси АкарИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Вообще стало любопытно. Как долго наши военные будут проводить совместные патрулирования с турками, что бы те дров не наломали? Какое то няньчество выходит. Почему бы туркам оттуда просто не свалить
7 марта, 10:36
hhekpacob
2900002
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