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Зеленский выступил за более гибкий подход к Минским соглашениям
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РИА Новости

Зеленский выступил за более гибкий подход к Минским соглашениям

10:26 07.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что сторонам нужно применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе, сообщает газета Guardian.
"В Минске есть пункты, если мы их немного перенесем, то к чему плохому это может привести?", - сказал он в интервью газете. "Как только там не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил выйти из переговоров по украинскому урегулированию, если к концу года не будет достигнуто значительного прогресса. Президент уточнил газете, что у него есть "два-три плана" на случай выхода из переговоров. При этом Зеленский все же рассчитывает на успех, отмечает Guardian. Украинскому президенту показалось, что российский коллега Владимир Путин услышал его.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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РоссияМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"ДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
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