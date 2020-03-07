Число зараженных коронавирусом во Вьетнаме увеличилось до 17

Всего во Вьетнаме с начала эпидемии было зарегистрировано 16 заболевших. Все пациенты выздоровели и были выписаны из больниц.

Местные власти сообщили о зараженном в пятницу вечером. Речь идет о 26-летней девушке, которая вернулась из Европы - за две недели она побывала в Лондоне, Милане, Париже. Уже при вылете в Ханой она почувствовала недомогание. По возращении домой у нее поднялась температура, появился кашель, девушка обратилась в больницу. Ее перевели в центральную больницу тропических заболеваний Ханоя, где диагностировали коронавирус.