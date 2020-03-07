Министр обороны Турции заявил о соблюдении перемирия в Идлибе

АНКАРА, 7 мар - РИА Новости. Турция не отмечает нарушений перемирия в сирийском Идлибе после вступления в силу подписанного в Москве соглашения о прекращении огня, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
"С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Идлибе до настоящего момента нет случаев его нарушения. Мы внимательно следим за ситуацией и в случае нападений на наши наблюдательные пункты незамедлительно ответим", - цитирует Акара агентство Anadolu.