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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-07T10:22+0300
https://ria.ru/20200307/1568281970.html
Министр обороны Турции заявил о соблюдении перемирия в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235483_0:98:2730:1634_1036x0_80_0_0_ad274bbb14f2803a531a341878e16045.jpg
РИА Новости

Министр обороны Турции заявил о соблюдении перемирия в Идлибе

10:22 07.03.2020
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 7 мар - РИА Новости. Турция не отмечает нарушений перемирия в сирийском Идлибе после вступления в силу подписанного в Москве соглашения о прекращении огня, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
"С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Идлибе до настоящего момента нет случаев его нарушения. Мы внимательно следим за ситуацией и в случае нападений на наши наблюдательные пункты незамедлительно ответим", - цитирует Акара агентство Anadolu.
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