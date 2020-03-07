В Таиланде зарегистрировали два новых случая заболевания коронавирусом

БАНГКОК, 7 мар – РИА Новости. Таиландские медики зарегистрировали два новых случая заражения Таиландские медики зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом COVID-19 , теперь общее число инфицированных с начала вспышки составляет 50 человек, сообщил постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Сукхум Канчанапхимай.

"Два новых пациента – граждане Таиланда, оба в возрасте 40 лет, оба вернулись в начале марта из деловой поездки в Италию", - сообщил он журналистам.

"Эти двое мужчин – члены группы из шести человек, выезжавшей в Италию в ознакомительную деловую поездку от компании, в которой они работают. Один человек из этой группы – это наш пациент номер 45, о его госпитализации мы сообщали несколько дней назад", - рассказал секретарь, добавив, что два новых пациента госпитализированы из карантина, в который они были помещены сразу после госпитализации их товарища.

"Еще три человека из этой группы продолжают находиться в карантине с полной изоляцией", - сказал Канчанапхимай.

Он также сообщил, что у пациентки из числа вернувшихся в Таиланд из Южной Кореи нелегальных тайских рабочих, госпитализированной с симптомами простуды в аэропорту по прибытии в Таиланд, обнаружен коронавирус "в слабой форме".

"Мы не включили эту 30-летнюю пациентку в статистику дня, так как ее анализы дали сначала противоречивые результаты, а затем показали слабоположительную реакцию. Мы проводим дополнительное обследование этой пациентки", - сказал постоянный секретарь минздрава Таиланда.

Он напомнил, что в Таиланде 31 пациент из общего количества инфицированных с начала вспышки полностью выздоровел, один пациент скончался, 18 находятся в больницах на лечении.