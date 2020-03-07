Турция обвинила ЕС в лицемерии на фоне миграционного кризиса

АНКАРА, 7 мар - РИА Новости. Анкара считает лицемерным заявление глав МИД стран ЕС, в котором отмечается недопустимость использования мигрантов как орудия политического давления, говорится в заявлении МИД Турции.
Главы МИД Евросоюза в заявлении по итогам внеочередного совещания совета по иностранным делам ЕС в Загребе в пятницу вновь призвали Турцию в полной мере соблюдать свои обязательства в рамках миграционного соглашения с Евросоюзом от 2016 года и подчеркнули недопустимость использования мигрантов в качестве орудия политического давления.
"Евросоюз по-прежнему не может осознать чрезвычайное бремя и усилия, с которыми сталкивается наша страна в вопросах миграции. Обвинение в том, что страна, в которой находится наибольшее количество беженцев в мире, использует проблему миграции в политических целях, является новым доказательством лицемерного подхода, которому мы подвергались в течение многих лет", - говорится в заявлении.
Как отметил МИД Турции, ЕС противоречит собственным принципам и ценностям, поддерживая Грецию, которая нарушает международное право и права человека, препятствуя перемещению беженцев через свою границу вопреки Женевской конвенции 1951 года и законодательству ЕС.
"ЕС вместо призывов к Турции должен выполнить свои обещания по миграционному соглашению с Турцией от 18 марта 2016 года", - отмечается в документе.
ЕС в середине марта 2016 года согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". Турция ранее заявляла, что ЕС не выполняет соглашение.