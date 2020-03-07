В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

По его словам, данные, поступающие от всех участников оборота оружия, объединят в единую систему. В электронной форме будут взаимодействовать оружейные заводы, юридические лица — продавцы и владельцы.

Лицензии и разрешения также будут выдавать в электронном виде.

То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку. Виктор Золотов глава Росгвардии глава Росгвардии