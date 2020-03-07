В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
По его словам, данные, поступающие от всех участников оборота оружия, объединят в единую систему. В электронной форме будут взаимодействовать оружейные заводы, юридические лица — продавцы и владельцы.
Лицензии и разрешения также будут выдавать в электронном виде.
То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку.
В ведомстве рассчитывают, что цифровая платформа появится в течение двух лет.
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