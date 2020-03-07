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В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
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РИА Новости

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

10:12 07.03.2020 (обновлено: 15:27 07.03.2020)
132277
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
По его словам, данные, поступающие от всех участников оборота оружия, объединят в единую систему. В электронной форме будут взаимодействовать оружейные заводы, юридические лица — продавцы и владельцы.
Лицензии и разрешения также будут выдавать в электронном виде.

То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Виктор Золотов
глава Росгвардии
В ведомстве рассчитывают, что цифровая платформа появится в течение двух лет.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Лучше бы сроки пересмотрели. После двух сроков по пять лет можно было бы больше и не требовать переоформления лицензии на нонешние и хранение оружия... А то устроили пятилетние поборы с граждан на ровном месте и радуются!
7 марта, 10:17
Фома Фомич
240420228
Все правильно, движемся к прогрессу - раз уж взятки за справки можно в электронном виде, то почему бы и документооборот не организовать также!? Тем, кому вообще запрещено иметь оружие, уже давно его имеют, а кому можно и нужно - поди побегай!
7 марта, 10:31
Дмитрий
1638110020
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