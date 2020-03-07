Появились подробности строительства первого в России круизного лайнера

НАРИМАНОВ (Астраханская область), 7 мар – РИА Новости, Светлана Самсонова. Готовность первого российского круизного лайнера "Петр Великий", который строится на верфи под Готовность первого российского круизного лайнера "Петр Великий", который строится на верфи под Астраханью , составляет 50%, уже в декабре его начнут тестировать в водах Волги и Каспийского моря . О том, как идет строительство судна и когда можно будет купить билет в первый морской круиз, РИА Новости рассказал первый заместитель генерального директора АО "Южный центр судостроения и судоремонта" Владимир Прудыус.

Первый за постсоветское время лайнер "Петр Великий" проекта PV300VD для круизов по Каспийскому и Черному морям по заказу "Московского речного пароходства" (оперировать судном будет "Мостурфлот") строит завод "Лотос" (АО "Южный центр судостроения и судоремонта", входящий в Объединенную судостроительную корпорацию). В середине августа 2016 года президент РФ Владимир Путин в режиме видеотрансляции принял участие в закладке судна. Крайний срок сдачи лайнера - март 2021 года.

До сих пор творим

Завод "Лотос" находится на берегу Волги в небольшом городе Нариманов , расположенном примерно в 40 километрах от Астрахани. Здесь работают около 900 человек, в основном местные жители, но есть и астраханцы, их на производство доставляет автобус. В огромном цехе одновременно идет строительство нескольких судов – сухогрузов, танкера и двух колесных пароходов, которые уже совсем скоро будут возить пассажиров по рекам маршрута "Золотое кольцо". Но "проект века" не только для предприятия, а вообще для всего российского судостроения, стоит в заливе у верфи, весной прошлого года круизный лайнер "Петр Великий" был спущен на воду для достройки. Конечно, он сейчас не выглядит так, как на картинках дизайн-проекта, - корабль на зиму закрыт, а на борт пока посторонних не пускают, но судостроители обещают, что через год корабль во всей своей красе отправится в первый вояж по Каспию.

"Судно готово на 50%. Сейчас завершаются трубопроводные и электромонтажные работы, устанавливаются санблоки, уже сформирован внешний контур, а с апреля начнем его раскрывать и стеклить. К работе приступили отделочники, они формируют помещения и прочее. Передать заказчику лайнер планируем в следующую навигацию - в апреле 2021 года. Кроме того, "Петр Великий" будет выполнять роль плавучей гостиницы во время саммита прикаспийских государств, который пройдет в августе следующего года в Астрахани", - рассказывает Прудыус.

Сроки сдачи судна, по его словам, переносились и не раз из-за постоянно вносимых корректив в проект, изменения не позволяли предприятию вести нужными темпами закупочную деятельность, приостанавливалось финансирование, а вместе с ним и строительство. В результате стоимость лайнера значительно выросла от первоначальных 3 миллиардов рублей.

"Не только наш завод, но и вообще все заводы судостроительного комплекса страны не строили подобного класса суда. Абсолютно разные подходы, потому что одно дело строить разного назначения технический флот - танкеры, сухогрузы, спасатели и так далее, а другой – пассажирский флот. Сложно для всех - от проектанта до заказчика. Мы создаем современнейшее судно, отвечающее уровню пятизвездочной гостиницы. Могу сказать, что, строя его, мы творим до сих пор, вносятся коррективы, но уже виден финиш", - отметил Прудыус.

От камбуза до кинозала

Специфика завода "Лотос" в том, что предприятие строит суда под ключ, это касается и лайнера "Петр Великий" - его не просто должны возвести на верфи, но и создать пятизвездочную гостиницу, и с соответствующим наполнением сдать заказчику. И это, признается Прудыус, одна из самых сложных задач. С техническим оснащением проблем не возникает, а вот его отделка - непростое дело. Опыта строительства, например, сразу 300 кают на верфи нет, кроме того на судне будут кинозалы, рестораны, парикмахерские, лифты, винтовые лестницы и прочее. Для оборудования кают и других помещений необходима мебель, напольные покрытия, обои, и все это делается для "Петра Великого" под заказ.

Прудыус показывает план-схему лайнера: вот здесь на носу корабля обзорный салон, а тут бассейн, он уже установлен на судне, а это каюты, у каждой есть балкон.

"В корме сделаны люксовые каюты. А это зона отдыха, бар у бассейна, 24-часовой бар. Мы и бар должны оформить - до ложки, до вилки. Судно имеет две каюты для инвалидов. Дизайн каждого помещения согласован", - рассказывает собеседник.

По его словам, "Петр Великий" имеет длину 141 метр, ширина составляет почти 17 метров, а высота 5,5 метра. Судно рассчитано на 310 пассажиров и 96 членов экипажа, у которого будет своя зона на лайнере – ниже главной палубы, там же находятся все вспомогательные помещения – от камбуза до системы приготовления воды. Лайнер с электродвигателями будет ходить со средней скоростью 22 километра в час и по рекам, и по морю. Что касается безопасности корабля, то Прудыус уверил в его непотопляемости.

"Судно соответствует всем конвенциям, которые действуют на мировой, внутренний флот - по спасению, обеспеченностью спассредствами, количеству шлюпок, эвакуационных систем. Он абсолютно безопасный", - сказал он.

Первый круиз

"Когда начнут продавать билеты на круиз по Каспию? Думаю, что уже в мае", - ответил Прудыус. Но до первого круиза "Петру Великому" нужно будет пройти ходовые испытания.

"Испытания суммарно займут три месяца, начнутся в декабре. Сначала здесь будем ходить (по Волге – ред.), а потом в Каспийское море. В испытаниях примут участие члены комиссии, экипаж заводской", - сообщил Прудыус. Он отметил, что во время испытания будут проверять не только как ведет себя корабль при различных маневрах, но и его обитаемость. К апрелю 2021 года судно будет сдано в эксплуатацию заказчику и в компании надеются, что это станет большим событием, на которое обязательно будут приглашены первые лица страны.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Строительство круизного лайнера "Петр Великий" на судостроительном заводе "Лотос" в Астраханской области © РИА Новости / Светлана Самсонова Строительство круизного лайнера "Петр Великий" на судостроительном заводе "Лотос" в Астраханской области