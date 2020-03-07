Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-07T10:11+0300
https://ria.ru/20200307/1568281573.html
Появились подробности строительства первого в России круизного лайнера
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568253730_0:432:2730:1968_1036x0_80_0_0_a59afd52b37933f0eca2dc9e0e276ca8.jpg
РИА Новости

Появились подробности строительства первого в России круизного лайнера

10:10 07.03.2020 (обновлено: 10:11 07.03.2020)
4374
© РИА Новости / Светлана СамсоноваСтроительство круизного лайнера "Петр Великий" на судостроительном заводе "Лотос" в Астраханской области
Строительство круизного лайнера Петр Великий на судостроительном заводе Лотос в Астраханской области
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Строительство круизного лайнера "Петр Великий" на судостроительном заводе "Лотос" в Астраханской области
НАРИМАНОВ (Астраханская область), 7 мар – РИА Новости, Светлана Самсонова. Готовность первого российского круизного лайнера "Петр Великий", который строится на верфи под Астраханью, составляет 50%, уже в декабре его начнут тестировать в водах Волги и Каспийского моря. О том, как идет строительство судна и когда можно будет купить билет в первый морской круиз, РИА Новости рассказал первый заместитель генерального директора АО "Южный центр судостроения и судоремонта" Владимир Прудыус.
Первый за постсоветское время лайнер "Петр Великий" проекта PV300VD для круизов по Каспийскому и Черному морям по заказу "Московского речного пароходства" (оперировать судном будет "Мостурфлот") строит завод "Лотос" (АО "Южный центр судостроения и судоремонта", входящий в Объединенную судостроительную корпорацию). В середине августа 2016 года президент РФ Владимир Путин в режиме видеотрансляции принял участие в закладке судна. Крайний срок сдачи лайнера - март 2021 года.
Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas прибыл в порт Владивостока
5 марта, 14:33Туризм
Стало известно, кого не пустят на борта круизных лайнеров

До сих пор творим

Завод "Лотос" находится на берегу Волги в небольшом городе Нариманов, расположенном примерно в 40 километрах от Астрахани. Здесь работают около 900 человек, в основном местные жители, но есть и астраханцы, их на производство доставляет автобус. В огромном цехе одновременно идет строительство нескольких судов – сухогрузов, танкера и двух колесных пароходов, которые уже совсем скоро будут возить пассажиров по рекам маршрута "Золотое кольцо". Но "проект века" не только для предприятия, а вообще для всего российского судостроения, стоит в заливе у верфи, весной прошлого года круизный лайнер "Петр Великий" был спущен на воду для достройки. Конечно, он сейчас не выглядит так, как на картинках дизайн-проекта, - корабль на зиму закрыт, а на борт пока посторонних не пускают, но судостроители обещают, что через год корабль во всей своей красе отправится в первый вояж по Каспию.
© РИА Новости / Светлана СамсоноваЦех судостроительного завода "Лотос" в Астраханской области
Цех судостроительного завода Лотос в Астраханской области
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Цех судостроительного завода "Лотос" в Астраханской области
"Судно готово на 50%. Сейчас завершаются трубопроводные и электромонтажные работы, устанавливаются санблоки, уже сформирован внешний контур, а с апреля начнем его раскрывать и стеклить. К работе приступили отделочники, они формируют помещения и прочее. Передать заказчику лайнер планируем в следующую навигацию - в апреле 2021 года. Кроме того, "Петр Великий" будет выполнять роль плавучей гостиницы во время саммита прикаспийских государств, который пройдет в августе следующего года в Астрахани", - рассказывает Прудыус.
Сроки сдачи судна, по его словам, переносились и не раз из-за постоянно вносимых корректив в проект, изменения не позволяли предприятию вести нужными темпами закупочную деятельность, приостанавливалось финансирование, а вместе с ним и строительство. В результате стоимость лайнера значительно выросла от первоначальных 3 миллиардов рублей.
"Не только наш завод, но и вообще все заводы судостроительного комплекса страны не строили подобного класса суда. Абсолютно разные подходы, потому что одно дело строить разного назначения технический флот - танкеры, сухогрузы, спасатели и так далее, а другой – пассажирский флот. Сложно для всех - от проектанта до заказчика. Мы создаем современнейшее судно, отвечающее уровню пятизвездочной гостиницы. Могу сказать, что, строя его, мы творим до сих пор, вносятся коррективы, но уже виден финиш", - отметил Прудыус.
Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
7 января, 23:02Туризм
Стало известно, что скрывает от пассажиров экипаж круизного судна

От камбуза до кинозала

Специфика завода "Лотос" в том, что предприятие строит суда под ключ, это касается и лайнера "Петр Великий" - его не просто должны возвести на верфи, но и создать пятизвездочную гостиницу, и с соответствующим наполнением сдать заказчику. И это, признается Прудыус, одна из самых сложных задач. С техническим оснащением проблем не возникает, а вот его отделка - непростое дело. Опыта строительства, например, сразу 300 кают на верфи нет, кроме того на судне будут кинозалы, рестораны, парикмахерские, лифты, винтовые лестницы и прочее. Для оборудования кают и других помещений необходима мебель, напольные покрытия, обои, и все это делается для "Петра Великого" под заказ.
© РИА Новости / Светлана СамсоноваВладимир Прудыус показывает схему круизного лайнера "Петр Великий
Владимир Прудыус показывает схему круизного лайнера Петр Великий
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Владимир Прудыус показывает схему круизного лайнера "Петр Великий
Прудыус показывает план-схему лайнера: вот здесь на носу корабля обзорный салон, а тут бассейн, он уже установлен на судне, а это каюты, у каждой есть балкон.
"В корме сделаны люксовые каюты. А это зона отдыха, бар у бассейна, 24-часовой бар. Мы и бар должны оформить - до ложки, до вилки. Судно имеет две каюты для инвалидов. Дизайн каждого помещения согласован", - рассказывает собеседник.
По его словам, "Петр Великий" имеет длину 141 метр, ширина составляет почти 17 метров, а высота 5,5 метра. Судно рассчитано на 310 пассажиров и 96 членов экипажа, у которого будет своя зона на лайнере – ниже главной палубы, там же находятся все вспомогательные помещения – от камбуза до системы приготовления воды. Лайнер с электродвигателями будет ходить со средней скоростью 22 километра в час и по рекам, и по морю. Что касается безопасности корабля, то Прудыус уверил в его непотопляемости.
"Судно соответствует всем конвенциям, которые действуют на мировой, внутренний флот - по спасению, обеспеченностью спассредствами, количеству шлюпок, эвакуационных систем. Он абсолютно безопасный", - сказал он.
Отдыхающие на набережной в Ялте в Крыму
26 декабря 2019, 19:52Туризм
Китайская турфирма ведет переговоры о покупке судна для круизов в Крым

Первый круиз

"Когда начнут продавать билеты на круиз по Каспию? Думаю, что уже в мае", - ответил Прудыус. Но до первого круиза "Петру Великому" нужно будет пройти ходовые испытания.
"Испытания суммарно займут три месяца, начнутся в декабре. Сначала здесь будем ходить (по Волге – ред.), а потом в Каспийское море. В испытаниях примут участие члены комиссии, экипаж заводской", - сообщил Прудыус. Он отметил, что во время испытания будут проверять не только как ведет себя корабль при различных маневрах, но и его обитаемость. К апрелю 2021 года судно будет сдано в эксплуатацию заказчику и в компании надеются, что это станет большим событием, на которое обязательно будут приглашены первые лица страны.
© РИА Новости / Светлана СамсоноваСтроительство круизного лайнера "Петр Великий" на судостроительном заводе "Лотос" в Астраханской области
Строительство круизного лайнера Петр Великий на судостроительном заводе Лотос в Астраханской области
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Строительство круизного лайнера "Петр Великий" на судостроительном заводе "Лотос" в Астраханской области
АО "Объединенная судостроительная корпорация" – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 60 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидировано около 80% отечественного судостроительного комплекса. Российский рынок – основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.
3221003
Обсудить 0
ТуризмРоссияКаспийское мореЧерное мореОбъединенная судостроительная корпорацияВладимир ПутинАстраханьНариманов
Рекомендуем
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Россия получает недра Средиземного моря
Разведчица-нелегал, ветеран СВР России Тамара Нетыкса
Разведчица-нелегал Тамара Нетыкса: за рубежом мне признавались в любви
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Валерий Фальков: мы хотели бы, чтобы женщин в науке было больше
Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено
Норма Пенсадо: коронавирус не повлиял на туризм в Мексике
Фабрика по производству флагов в Стамбуле
"Настрой президентов — барометр". Как туркам живется в России
Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа
Ракета на нитке: чем опасны переносные ПТРК
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Немецкие экологи захотели помешать "Северному потоку — 2"
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Страны мира. Индия
"Азия неостановима": сверхбогатые из Индии обгоняют остальных
Сырки на конвейере
Японцев восхитил творожный сырок из России
Станислав Богданович и Александра Вернигора
Что случилось с украинскими шахматистами, погибшими в Москве
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка и Горловки
В Сети высмеяли видео с демонстрацией украинской боевой мощи
В Сети высмеяли видео с демонстрацией "украинской боевой мощи"
Логотип автомобиля Lada
ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния