Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу в Японии из-за коронавируса

Пара обручилась в прошлом году в День святого Валентина, 14 февраля. Звезда "Пиратов Карибского моря" организовал вечеринку, на которую пригласил всю семью Перри и друзей, и сделал предложение перед всеми, спросив предварительно разрешения у родителей девушки. Сама Перри ни о чем не подозревала и была шокирована. На следующий день певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с Блумом, на которой она демонстрирует кольцо в виде цветка.