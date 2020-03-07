Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правительство одобрило выделение средств на единовременные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Деньги выделят из резервного фонда правительства — всего 62,9 миллиарда рублей.
Указ о выплате ко Дню Победы подписал в начале февраля президент Владимир Путин. Речь идет об инвалидах и ветеранах войны, бывших узниках концлагерей, тюрем и гетто, вдовах и вдовцах военнослужащих, погибших на войне с Финляндией и Японией, инвалидов и участников войны, а также тружениках тыла.
Как пояснил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, всего единовременную выплату получат около миллиона человек. Участникам и инвалидам Великой Отечественной, их вдовам, бывшим малолетним узникам концлагерей предназначено по 75 тысяч рублей, труженикам тыла и бывшим взрослым узникам концлагерей — по 50 тысяч.