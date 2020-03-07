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75 лет Великой Победы
2020-03-07T18:28+0300
https://ria.ru/20200307/1568281385.html
Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568281542_0:0:3538:1990_1036x0_80_0_0_ec6c7a0473289f6bc8eeedd661d039eb.jpg
РИА Новости

Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы

10:03 07.03.2020 (обновлено: 18:28 07.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухорукоБоевые награды ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Алексей Сухоруко
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правительство одобрило выделение средств на единовременные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Деньги выделят из резервного фонда правительства — всего 62,9 миллиарда рублей.
Указ о выплате ко Дню Победы подписал в начале февраля президент Владимир Путин. Речь идет об инвалидах и ветеранах войны, бывших узниках концлагерей, тюрем и гетто, вдовах и вдовцах военнослужащих, погибших на войне с Финляндией и Японией, инвалидов и участников войны, а также тружениках тыла.
Как пояснил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, всего единовременную выплату получат около миллиона человек. Участникам и инвалидам Великой Отечественной, их вдовам, бывшим малолетним узникам концлагерей предназначено по 75 тысяч рублей, труженикам тыла и бывшим взрослым узникам концлагерей — по 50 тысяч.
Михаил Мишустин
5 марта, 11:3475 лет Великой Победы
Мишустин рассказал о выплатах к 75-летию Победы
98310020
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыПравительство РФОбщество
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