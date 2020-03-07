В Москве начали работу над инфекционным корпусом для борьбы с COVID-19

Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса в Коммунарке. Архивное фото

Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса в Коммунарке

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Работы по проектированию временного инфекционного медицинского центра в рамках профилактики по борьбе с Работы по проектированию временного инфекционного медицинского центра в рамках профилактики по борьбе с коронавирусом начались в Москве , говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин поручил заммэру по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву проработать вопрос о создании инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций. Соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.

"По поручению мэра мы начали работу над концепцией быстровозводимого центра для лечения инфекционных заболеваний, которая прорабатывается в рамках установленного режима повышенной готовности на случай распространения коронавирусной инфекции в Москве. Наша первоочередная задача – рассмотреть варианты расположения такого центра, просчитать сроки и способы строительства, проработать механизмы обеспечения медцентра всем необходимым", – пояснил Бочкарев.

По его словам, в проекте инфекционного центра будут предусмотрены медицинские боксы для размещения пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для размещения персонала на время работы центра и парковка для машин.

"Центр будет построен на основе самых современных технологий и оснащен передовым медицинским оборудованием. Обеспечим необходимые условия для комфортного пребывания всех пациентов, особенно детей и людей с ограниченными возможностями", – подчеркнул Бочкарев.