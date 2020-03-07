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"Азия неостановима": сверхбогатые из Индии обгоняют остальных
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РИА Новости

"Азия неостановима": сверхбогатые из Индии обгоняют остальных

09:55 07.03.2020 (обновлено: 13:08 07.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Страны мира. Индия. Архивное фото
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Что такое сверхбогатый человек, каждый из нас представляет по-своему. В Великобритании опубликован очередной "Доклад о богатстве", условная черта отсечения — 30 миллионов долларов. И за следующие пять лет, сообщает доклад, число таких счастливцев в Азии вырастет на 44%, что будет вдвое быстрее роста численности их собратьев в Северной Америке.
А как же американо-китайская торговая (и не только торговая) война, не говоря о коронавирусе? У составителей доклада ответ на это простой: Азия неостановима. Эпидемия задержит тренд на 12 месяцев, но не более того, а война… Она всего-то привела к тому, что китайский бизнес (то есть деньги богатых китайцев) начал искать альтернативы Америке и укрепил свои позиции в странах Африки, Латинской Америки и Европы. И стал лишь сильнее.
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Давайте посмотрим на цифры упомянутого доклада. Догонять Америку азиатам еще предстоит долго. В США обитают 240 575 сверхбогатых, а в Китае только 61 587, в Индии и вовсе 5986. Но именно Индия должна дать за пять лет 73% прироста рядов своих мультимиллионеров (мировой рекорд), а в Штатах таковых станет больше лишь на 22% (в России — 23%). Еще вслед за Индией рекорды будут ставить, понятно, Китай (58%), Вьетнам (64%), а также Египет, Индонезия, Малайзия.
Исследователи основывают прогнозы на оценке роста ВВП (для Индии — семь процентов в 2021 году по данным МВФ, то есть быстрее Китая), а также вычисляют сложную формулу, куда входят инфляция, рост цен на недвижимость и другое. Но куда важнее этой формулы другие наблюдения — например, то, что рост числа мультимиллионеров из, допустим, Индии необязательно означает некое усиление этой страны как державы, а речь о сложном процессе перемещения денег по всей планете. И именно ради оценок этих процессов и стоит читать такие доклады, потому что — даже если авторы ошибутся — они все-таки улавливают не всегда видную простым глазом механику перемен в мире в целом.
Меняют мир среди прочего и деньги сверхбогатых. Если люди победнее тратят эти самые деньги недалеко от дома или мигрируют с концами в другие страны, то большие финансы — и их обладатели — очень мобильны. Возможно, потому, что богатым за свои деньги целого мира мало.
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То есть зарабатывать можно поначалу в одном месте, а дальше, вместе с деньгами или частью их, перемещаться куда-то еще. Так, если говорить об Индии, Дели — мировой рекордсмен по загрязнению воздуха — это в лучшем случае место для работы. Среди других таких же рекордсменов — китайские города Пекин, Тяньцзинь, Ухань, Чэнду, но еще и целые (вроде бы не сильно индустриальные) страны — Бангладеш, Монголия, Пакистан.
Поэтому города, где предпочитают селиться сверхбогатые, независимо от их национальности, — это все еще Осло, Цюрих, Хельсинки, Вена, Мадрид. Но тут ощущаются новые веяния. Если речь идет о "ближней Азии" (ближней для китайцев), то очень советую посмотреть это видео, чтобы узнать, как сейчас выглядят некоторые места в Камбодже благодаря китайским деньгам. Отнюдь не только государственным. Да и индийцы-рекордсмены начали говорить (хотя бы говорить), что им интереснее места ближе к родным. Что-то меняется…
Простой взгляд на вещи состоит в том, что богатые должны быть патриотами, а это значит жить там, где родились. Но в жизни все сложнее. Вот еще одна мысль (из того же источника): 2019-й был переломным годом, когда по всему миру сверхбогатые вдруг стали "розовыми и пушистыми" (дословно — cuddly). Они начали всерьез относиться к своей глобальной социальной ответственности. Среди них в моде концепция инвестирования своих денег туда, где заботятся об экологии, социальной сфере и управлении. Эту перемену настроений называют еще одной глобальной революцией, особенно с учетом того, что мир на пороге передачи 24 триллионов личных долларов от одного поколения сверхбогатых к другому, отличающемуся вроде бы той самой ответственностью.
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В такой революции, конечно, много мусора в стиле Греты Тунберг (то есть моды на самые бессмысленные экологические идеи), но в целом можно говорить о том, что 2019 год хотя бы улучшил стиль мысли сверхбогатых. Началось движение их денег туда, где заботятся о качестве человеческой жизни. Национальности у таких денег не то чтобы нет, но они нацелились на некое улучшение мира в целом, а не только места своего происхождения.
Здесь — раз уж мы начали разговор в основном со сверхбогатых из Индии — можно вспомнить одну из литературных сенсаций нашего времени, предпоследний (2017 год) из романов Салмана Рушди, сначала индийца, потом пакистанца, потом британца и одновременно американца. Называется книга "Золотой дом". Это про то, как мультимиллионер из Мумбая покупает роскошную квартиру в лучшей части Нью-Йорка и переселяется туда в надежде стать не просто настоящим американцем, а более настоящим, чем местные уроженцы. Дальше с этим человеком происходит масса неприятностей, начавшихся с того, что он женится на русской ведьме (в полном смысле слова). А тут еще к власти приходит Дональд Трамп, то есть настоящая — глубинная — Америка начинает свой бунт против космополитизма своей новой элиты. Той Америки, частью которой хотел стать герой, больше нет. Золотой дом гибнет в пожаре. Конец эпохи.
Какой эпохи? Общая мысль романа — бесполезно бороться с тем, что ты есть, сколько бы у тебя ни было денег. То есть глобализация по-американски (или по-европейски) не получилась, в том числе потому, что новые миллионеры сегодня уводят за границу свои деньги и самих себя уже не обязательно для того, чтобы стать западниками, даже если поначалу искренне питали такие иллюзии.
Получается, что сверхбогатые, среди которых все больше незападных людей, начали новую фазу глобализации, перемещая свои деньги по миру по каким-то новым принципам и соображениям. Вопрос только в том, что у них в итоге получится.
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Салман РушдиМВФИндияАвторыМнение - АвторыВ мире
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