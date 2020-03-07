"Азия неостановима": сверхбогатые из Индии обгоняют остальных

Что такое сверхбогатый человек, каждый из нас представляет по-своему. В Великобритании опубликован очередной "Доклад о богатстве", условная черта отсечения — 30 миллионов долларов. И за следующие пять лет, сообщает доклад, число таких счастливцев в Азии вырастет на 44%, что будет вдвое быстрее роста численности их собратьев в Северной Америке

А как же американо-китайская торговая (и не только торговая) война, не говоря о коронавирусе? У составителей доклада ответ на это простой: Азия неостановима. Эпидемия задержит тренд на 12 месяцев, но не более того, а война… Она всего-то привела к тому, что китайский бизнес (то есть деньги богатых китайцев) начал искать альтернативы Америке и укрепил свои позиции в странах Африки, Латинской Америки Европы . И стал лишь сильнее.

Индонезия, Малайзия. Давайте посмотрим на цифры упомянутого доклада. Догонять Америку азиатам еще предстоит долго. В США обитают 240 575 сверхбогатых, а в Китае только 61 587, в Индии и вовсе 5986. Но именно Индия должна дать за пять лет 73% прироста рядов своих мультимиллионеров (мировой рекорд), а в Штатах таковых станет больше лишь на 22% (в России — 23%). Еще вслед за Индией рекорды будут ставить, понятно, Китай (58%), Вьетнам (64%), а также Египет

Исследователи основывают прогнозы на оценке роста ВВП (для Индии — семь процентов в 2021 году по данным МВФ , то есть быстрее Китая), а также вычисляют сложную формулу, куда входят инфляция, рост цен на недвижимость и другое. Но куда важнее этой формулы другие наблюдения — например, то, что рост числа мультимиллионеров из, допустим, Индии необязательно означает некое усиление этой страны как державы, а речь о сложном процессе перемещения денег по всей планете. И именно ради оценок этих процессов и стоит читать такие доклады, потому что — даже если авторы ошибутся — они все-таки улавливают не всегда видную простым глазом механику перемен в мире в целом.

Меняют мир среди прочего и деньги сверхбогатых. Если люди победнее тратят эти самые деньги недалеко от дома или мигрируют с концами в другие страны, то большие финансы — и их обладатели — очень мобильны. Возможно, потому, что богатым за свои деньги целого мира мало.

Тяньцзинь, Монголия, Пакистан. То есть зарабатывать можно поначалу в одном месте, а дальше, вместе с деньгами или частью их, перемещаться куда-то еще. Так, если говорить об Индии, Дели — мировой рекордсмен по загрязнению воздуха — это в лучшем случае место для работы. Среди других таких же рекордсменов — китайские города Пекин Ухань , Чэнду, но еще и целые (вроде бы не сильно индустриальные) страны — Бангладеш

Цюрих, Хельсинки, Вена, Поэтому города, где предпочитают селиться сверхбогатые, независимо от их национальности, — это все еще Осло Мадрид . Но тут ощущаются новые веяния. Если речь идет о "ближней Азии" (ближней для китайцев), то очень советую посмотреть это видео , чтобы узнать, как сейчас выглядят некоторые места в Камбодже благодаря китайским деньгам. Отнюдь не только государственным. Да и индийцы-рекордсмены начали говорить (хотя бы говорить), что им интереснее места ближе к родным. Что-то меняется…

Простой взгляд на вещи состоит в том, что богатые должны быть патриотами, а это значит жить там, где родились. Но в жизни все сложнее. Вот еще одна мысль (из того же источника): 2019-й был переломным годом, когда по всему миру сверхбогатые вдруг стали "розовыми и пушистыми" (дословно — cuddly ). Они начали всерьез относиться к своей глобальной социальной ответственности. Среди них в моде концепция инвестирования своих денег туда, где заботятся об экологии, социальной сфере и управлении. Эту перемену настроений называют еще одной глобальной революцией, особенно с учетом того, что мир на пороге передачи 24 триллионов личных долларов от одного поколения сверхбогатых к другому, отличающемуся вроде бы той самой ответственностью.

В такой революции, конечно, много мусора в стиле Греты Тунберг (то есть моды на самые бессмысленные экологические идеи), но в целом можно говорить о том, что 2019 год хотя бы улучшил стиль мысли сверхбогатых. Началось движение их денег туда, где заботятся о качестве человеческой жизни. Национальности у таких денег не то чтобы нет, но они нацелились на некое улучшение мира в целом, а не только места своего происхождения.

Здесь — раз уж мы начали разговор в основном со сверхбогатых из Индии — можно вспомнить одну из литературных сенсаций нашего времени, предпоследний (2017 год) из романов Салмана Рушди , сначала индийца, потом пакистанца, потом британца и одновременно американца. Называется книга "Золотой дом". Это про то, как мультимиллионер из Мумбая покупает роскошную квартиру в лучшей части Нью-Йорка и переселяется туда в надежде стать не просто настоящим американцем, а более настоящим, чем местные уроженцы. Дальше с этим человеком происходит масса неприятностей, начавшихся с того, что он женится на русской ведьме (в полном смысле слова). А тут еще к власти приходит Дональд Трамп , то есть настоящая — глубинная — Америка начинает свой бунт против космополитизма своей новой элиты. Той Америки, частью которой хотел стать герой, больше нет. Золотой дом гибнет в пожаре. Конец эпохи.

Какой эпохи? Общая мысль романа — бесполезно бороться с тем, что ты есть, сколько бы у тебя ни было денег. То есть глобализация по-американски (или по-европейски) не получилась, в том числе потому, что новые миллионеры сегодня уводят за границу свои деньги и самих себя уже не обязательно для того, чтобы стать западниками, даже если поначалу искренне питали такие иллюзии.