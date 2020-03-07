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2020-03-07T16:34+0300
https://ria.ru/20200307/1568280891.html
Медики выяснили, сколько яиц можно съедать без вреда для здоровья
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РИА Новости

Медики выяснили, сколько яиц можно съедать без вреда для здоровья

09:50 07.03.2020 (обновлено: 16:34 07.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУпаковка яиц на 9 штук в магазине "Народная 7Я" в Санкт-Петербурге
Упаковка яиц на 9 штук в магазине Народная 7Я в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана Гарвардского университета подвели итоги масштабного исследования влияния употребления яиц на здоровье человека. Пресс-релиз научной работы опубликован на сайте учебного заведения.
У медиков до сих пор нет точного понимания, сколько яиц можно съедать в день без вреда для сердца. Этот продукт богат различными питательными веществами, но в то же время в яичном желтке содержится много холестерина. Избыток этого вещества в крови связан с высоким риском атеросклероза и дальнейших болезней сердечно-сосудистой системы.
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Дебаты по поводу яиц продолжаются: как отмечают ученые, только за последний год вышло три исследования с противоречащими друг другу результатами. Чтобы положить конец спорам заведующий кафедрой питания Школы общественного здравоохранения, профессор Гарварда Фрэнк Ху с коллегами обратились к данным двух больших исследований здоровья медсестер и медицинских работников в США, которые собирались в течение тридцати двух лет. Медики проанализировали анкеты и показатели более 200 тысяч человек, у которых на начало наблюдений не было хронических болезней, а также провели метаанализ 28 других работ на эту тему.
Результаты работы показали, что умеренное потребление яиц не связано с высоким риском развития патологий сердца и сосудов. По словам Фрэнка Ху, умеренной может считаться порция из одного яйца в день.
Другой автор исследования, сотрудник с кафедры профессора Ху и эпидемиолог госпиталя Бригэма Шилпа Бхупатхираджу уточнил, что яйца можно включить в состав "здорового завтрака", однако употреблять их каждый день необязательно.
"Есть ряд других продуктов, которые подходят для завтрака, — например, тосты из цельнозернового хлеба, йогурт и фрукты", — отметил ученый.
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яйцаЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаГарвардский университетСШАдиетаПитание
Популярные комментарии
У нас разный образ жизни, разное питание. Мы утром едим каши и яичницы,они фастфуд круглосуточно,вот и высчитывают, сколько можно съесть яиц не переставая трескать картошку фри и гамбургеры
7 марта, 10:41
Александр Смирнов
1441001
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