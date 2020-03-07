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В субботу в Москве ожидается рекордно теплая погода
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РИА Новости

В субботу в Москве ожидается рекордно теплая погода

09:26 07.03.2020 (обновлено: 09:32 07.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Облачная погода с небольшим дождем ожидает москвичей в субботу, воздух в столице может прогреться до +10 градусов, что станет рекордом для этого дня, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода преимущественно облачная, местами пройдут кратковременные дожди. Днём в Москве воздух прогреется до +8… +10 градусов, по области ожидается +6… +11", - сказал Леус.
По его словам, при таком прогнозе возможно обновление рекорда температуры этого дня.
"Сегодня в Москве может случиться обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока он принадлежит 2002 году и составляет 9 градусов ровно", - сказал Леус.
Метеоролог также отметил, что ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
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ПогодаЦентр "Фобос"Москва
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