В субботу в Москве ожидается рекордно теплая погода

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Облачная погода с небольшим дождем ожидает москвичей в субботу, воздух в столице может прогреться до +10 градусов, что станет рекордом для этого дня, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды Облачная погода с небольшим дождем ожидает москвичей в субботу, воздух в столице может прогреться до +10 градусов, что станет рекордом для этого дня, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погода преимущественно облачная, местами пройдут кратковременные дожди. Днём в Москве воздух прогреется до +8… +10 градусов, по области ожидается +6… +11", - сказал Леус.

По его словам, при таком прогнозе возможно обновление рекорда температуры этого дня.

"Сегодня в Москве может случиться обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока он принадлежит 2002 году и составляет 9 градусов ровно", - сказал Леус.