В Роттердаме готовятся к Евровидению, несмотря на коронавирус

ЖЕНЕВА, 7 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Европейский вещательный союз продолжает подготовку к Европейский вещательный союз продолжает подготовку к Евровидению Роттердаме в мае на фоне распространения коронавируса в Нидерландах , заявил РИА Новости представитель пресс-службы EBU Дейв Гудман.

"EBU, конечно же, внимательно следит за ситуацией, связанной с распространением коронавируса , и принимает все необходимые меры по охране здоровья и безопасности в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и национальных органов власти. Мы будем продолжать следить за развитием событий по всей Европе и рассматриваем различные возможные сценарии совместно с ведущими телевещателями "Евровидения-2020" - NPO, NOS и AVROTROS", - сказал он.

Гудман подчеркнул, что в настоящее время слишком рано комментировать, какой из этих сценариев будет использован, "поскольку они зависят от развития событий в ближайшие месяцы".

"В настоящее время мы продолжаем планирование мероприятия в Роттердаме и поддерживаем связь с соответствующими органами власти", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Фонд общественного вещания Нидерландов" (NPO) ориентируется на различные возможные сценарии организации "Евровидения" в связи с эпидемией коронавируса. При этом представитель NPO отказался комментировать, о каких именно альтернативах идет речь.

"Евровидение-2020" должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.