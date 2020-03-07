Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T09:13+0300
https://ria.ru/20200307/1568280024.html
В Роттердаме готовятся к Евровидению, несмотря на коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/155143/92/1551439233_143:29:878:443_1036x0_80_0_0_5001bba6562aa6b1af713dbda69b3ee2.jpg
РИА Новости

В Роттердаме готовятся к Евровидению, несмотря на коронавирус

09:13 07.03.2020
560
© Фото : страница Eurovision Song Contest в FacebookКонкурс "Евровидение"
Конкурс Евровидение
© Фото : страница Eurovision Song Contest в Facebook
Конкурс "Евровидение". Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Европейский вещательный союз продолжает подготовку к Евровидению в Роттердаме в мае на фоне распространения коронавируса в Нидерландах, заявил РИА Новости представитель пресс-службы EBU Дейв Гудман.
"EBU, конечно же, внимательно следит за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и принимает все необходимые меры по охране здоровья и безопасности в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и национальных органов власти. Мы будем продолжать следить за развитием событий по всей Европе и рассматриваем различные возможные сценарии совместно с ведущими телевещателями "Евровидения-2020" - NPO, NOS и AVROTROS", - сказал он.
Конкурс Евровидение
6 марта, 15:37Культура
Пригожин: "Евровидение" можно провести онлайн из-за коронавируса
Гудман подчеркнул, что в настоящее время слишком рано комментировать, какой из этих сценариев будет использован, "поскольку они зависят от развития событий в ближайшие месяцы".
"В настоящее время мы продолжаем планирование мероприятия в Роттердаме и поддерживаем связь с соответствующими органами власти", - добавил он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Фонд общественного вещания Нидерландов" (NPO) ориентируется на различные возможные сценарии организации "Евровидения" в связи с эпидемией коронавируса. При этом представитель NPO отказался комментировать, о каких именно альтернативах идет речь.
"Евровидение-2020" должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Концерт группы Little Big в Москве
5 марта, 16:24
Украинская певица объяснила свои слова о победе России на Евровидении
031104
Обсудить 2
Коронавирус COVID-19ВОЗЕвровидениеРоттердамНидерландыВ мире
Рекомендуем
Медик в защитной маске
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 188 человек
Продажа медицинских масок
Facebook введет запрет на рекламу медицинских масок
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Нидерландах зафиксировали первую смерть от коронавируса
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
В США число подтвержденных и возможных случаев COVID-19 выросло на сто
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 128 человек
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Китае одобрили тест-систему для быстрой диагностики коронавируса
Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу в Японии из-за коронавируса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса в Коммунарке
В Москве начали работу над инфекционным корпусом для борьбы с COVID-19
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Генконсульство призвало французов отложить поездки в Россию
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Исландия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 3070 человек
Женщина в медицинской маске
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 82 человек
Крым
В Крыму сравнили заседание Совбеза ООН с шабашем
Медицинские работники в защитных костюмах
В Хорватии выявили 12-го зараженного коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния