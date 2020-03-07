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В Крыму сравнили заседание Совбеза ООН с шабашем
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РИА Новости

В Крыму сравнили заседание Совбеза ООН с шабашем

08:58 07.03.2020 (обновлено: 13:38 07.03.2020)
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© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Артем Креминский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
В пятницу в СБ ООН прошло заседание по так называемой "формуле Аррии". Такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Мероприятие, посвященное теме прав человека в Крыму, организовали постпредства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США в сотрудничестве с миссией Украины в ООН. Представители США, Великобритании, Эстонии в очередной раз обвинили Россию в "оккупации" Крыма, заявляли о массовых нарушениях прав человека на полуострове.
"Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор "слепого с глухим", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, заседания членов Совбеза ООН по формуле Аррии — это неформальные и неофициальные встречи для проведения в частном порядке обмена мнениями.
"Самым же забавным "проколом" организаторов стал отказ предоставить слово по видеоконференцсвязи самим крымчанам", - сказал Молохов.
Денис Шмыгаль выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины
6 марта, 19:11Сказано в эфире
"Пеной исходят". Что заставило Шмыгаля оправдываться из-за Крыма?Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о поставках воды в Крым. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады Александр Голуб прокомментировал заявление премьера.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Совет Безопасности ООНРеспублика КрымВ мире
Популярные комментарии
Власти Украины так же сколько угодно могут собирать всякие миссии, Крым украинским не будет. И для кого эти пустые разговоры, не понятно.
7 марта, 10:50
Leonid Lukanin
10531005
Пока что пустой говорильней т. е. пропагандой занимаются как раз западные страны. Сделать-то они ничего не могут, так хоть создают видимость. Глядишь и украине приятно. Типа #весьмирснами.
7 марта, 10:32
AzogTheDefiler
5470003
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