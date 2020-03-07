В Крыму сравнили заседание Совбеза ООН с шабашем

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Заседание Заседание Совбеза ООН , созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

В пятницу в СБ ООН прошло заседание по так называемой "формуле Аррии". Такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Мероприятие, посвященное теме прав человека в Крыму, организовали постпредства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США в сотрудничестве с миссией Украины в ООН. Представители США, Великобритании, Эстонии в очередной раз обвинили Россию в "оккупации" Крыма, заявляли о массовых нарушениях прав человека на полуострове.

"Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор "слепого с глухим", - сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, заседания членов Совбеза ООН по формуле Аррии — это неформальные и неофициальные встречи для проведения в частном порядке обмена мнениями.

"Самым же забавным "проколом" организаторов стал отказ предоставить слово по видеоконференцсвязи самим крымчанам", - сказал Молохов.