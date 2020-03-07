Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бизнесмен Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes

Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов. При этом в течение дня котировки падали до 14,86 доллара.

В результате на закрытии бумаги TCS Group стоили ниже цены размещения во время IPO 2013 года. Исходя из доли Тинькова в компании, из-за снижения котировок его состояние сократилось до 2,1 миллиарда.

Forbes указывает, что падение акций произошло сначала на фоне предъявленных Тинькову в США обвинений в подаче ложных налоговых сведений, а позже — из-за заявления бизнесмена о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии.

Претензии Минфина США

Американский Минфин предъявил Тинькову обвинение по двум пунктам, каждый из которых предполагает до трех лет тюрьмы.

По версии следователей, бизнесмен, получивший в 1996 году американский паспорт, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. До октября 2013-го Тиньков опосредованно владел большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. По состоянию на 27 октября 2013 года, по оценке Минюста, рыночная стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более миллиарда долларов. На следующий день он вышел из американского гражданства.

Из первого пункта обвинения следует, что в 2013 году Тиньков подал неверную налоговую декларацию, указав доход в 205 тысяч долларов, хотя на самом деле он был выше.

Второй пункт обвинения касается финансовой информации в заявлении о выходе из гражданства. В частности, заявитель должен отчитаться о налогах за пять лет до экспатриации. Здесь Тиньков сообщил, что на момент отказа от гражданства его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов.