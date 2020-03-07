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Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
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РИА Новости

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

09:01 07.03.2020 (обновлено: 13:31 07.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов. При этом в течение дня котировки падали до 14,86 доллара.
В результате на закрытии бумаги TCS Group стоили ниже цены размещения во время IPO 2013 года. Исходя из доли Тинькова в компании, из-за снижения котировок его состояние сократилось до 2,1 миллиарда.
Forbes указывает, что падение акций произошло сначала на фоне предъявленных Тинькову в США обвинений в подаче ложных налоговых сведений, а позже — из-за заявления бизнесмена о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Предприниматель Олег Тиньков
6 марта, 18:16
Тиньков раскрыл детали работы по налоговым претензиям США

Претензии Минфина США

Американский Минфин предъявил Тинькову обвинение по двум пунктам, каждый из которых предполагает до трех лет тюрьмы.
По версии следователей, бизнесмен, получивший в 1996 году американский паспорт, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. До октября 2013-го Тиньков опосредованно владел большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. По состоянию на 27 октября 2013 года, по оценке Минюста, рыночная стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более миллиарда долларов. На следующий день он вышел из американского гражданства.
Из первого пункта обвинения следует, что в 2013 году Тиньков подал неверную налоговую декларацию, указав доход в 205 тысяч долларов, хотя на самом деле он был выше.
Второй пункт обвинения касается финансовой информации в заявлении о выходе из гражданства. В частности, заявитель должен отчитаться о налогах за пять лет до экспатриации. Здесь Тиньков сообщил, что на момент отказа от гражданства его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов.
TCS Group Holding PLC является онлайн-провайдером розничных финансовых услуг в России. В состав компании входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование".
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5 марта, 08:37
РБК: Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта
1894115181831
Обсудить 39
TCS Group Holding PLCОлег ТиньковМинистерство финансов СШАСШАЭкономика
Популярные комментарии
Как мне его жаль! Как жаль! Надеюсь будет ещё хуже!
7 марта, 12:20
laskab1
321711014
Заработайте и направьте, вас же ни кто не ограничивает.
7 марта, 09:19
MMyfiveemail
22200011
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