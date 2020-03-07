В США число подтвержденных и возможных случаев COVID-19 выросло на сто

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число предполагаемых и подтвержденных случаев заражения Число предполагаемых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом США за сутки увеличилось на 100, таким образом, общее число возможных случаев заболевания в стране составляет 329, сообщает телеканал CNN.

Согласно подсчетам телеканала, проведенным на основании данных санитарного ведомства CDC и общей статистики по 28 штатам, больше всего случаев вируса зафиксировано в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк. Как отмечает CNN, 15 человек в стране скончались в результате заболевания.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.